Арктический центр культуры открылся в Дудинке
Арктический центр культуры открылся в Дудинке
Центр станет единой отраслевой площадкой для всех посёлков Таймыра. Здесь будут организовываться такие праздники, как День оленевода, День рыбака и День Баргана. На базе центра откроются клубы и творческие объединения.
«Арктический центр культуры объединит всё, что имеет отношение к культурному наследию и туризму на Таймыре. Любой может прийти сюда за консультацией, а также внести свои предложения», - отметил Евгений Вершинин, глава Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.
«Таймыр для России – часть национальной «кладовой», территория стратегической важности в разных направлениях деятельности, в том числе сохранения и развития уникальной культуры народов Арктики. Создание Арктического центра культуры позволит объединить культуру 27 населенных пунктов Таймыра для реализации целостной культурной политики на территории района», - отметил Аркадий Зинов, министр культуры Красноярского края.