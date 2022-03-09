Арктический центр культуры открылся в Дудинке

«Арктический центр культуры объединит всё, что имеет отношение к культурному наследию и туризму на Таймыре. Любой может прийти сюда за консультацией, а также внести свои предложения», - отметил Евгений Вершинин, глава Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.

«Таймыр для России – часть национальной «кладовой», территория стратегической важности в разных направлениях деятельности, в том числе сохранения и развития уникальной культуры народов Арктики. Создание Арктического центра культуры позволит объединить культуру 27 населенных пунктов Таймыра для реализации целостной культурной политики на территории района», - отметил Аркадий Зинов, министр культуры Красноярского края.