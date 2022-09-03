Artist talk c художником Лукией Муриной

В Норильске резидент PolarArtреализует авторский проект «Документация пейзажа» и представит норильским зрителям графическую серию работ и объектов, созданных на основе индустриальной пленэрной практики.

Лукия Мурина – художник-график, искусствовед, куратор выставочных проектов, коллекционер. С 2015 года — член Союза художников России. Автор критических публикаций и лекций о современном искусстве Сибири, ведёт Telegram-канал «Злой искусствовед». Соавтор акции «Сжечь нельзя сохранить». Живёт и работает в Томске. Её работы находятся в коллекции Томского областного художественного музея и в частных собраниях России, Италии и США. Она участник многочисленных персональных и межрегиональных выставок. Соорганизатор собственной квартирной индустриальной биеннале в Томске в рамках специальной программы Уральской индустриальной биеннале современного искусства (Екатеринбург). Участвовала в Лаборатории новых медиа в московском центре современного искусства «Винзавод» и «PubLab – Лаборатории искусства города» Музейного центра «Площадь Мира» в Красноярске.

Ближайшие три недели в Норильске Лукия Мурина проведёт в процессе художественного переосмысления индустриального пейзажа. «Индустриальный пейзаж для меня – это свободная трансформация объектов, монтажность, а иногда и фрагментарность композиции, переход от реальных предприятий к абстрактным формам. Это про поиск новых пластических решений индустриальной темы. Эти решения чисто художественных задач и создают новый образ современной индустрии. Мой проект – это история о том, как привычное становится красивым через превращение современного завода в исключительно художественный объект», - раскрывает концепт проекта Лукия Мурина.

За последние три года художница побывала на производствах Сибири, Урала и Магаданской области. Каждый завод, как и каждый город, уникален и имеет свои архитектурные особенности, считает она. Индустриальная эстетика норильского производства была давней целью и мечтой Лукии Муриной. PolArt же станет первой арт-резиденцией в творческой биографии художницы и мастерской для создания будущей серии произведений, призванных эстетизировать индустриальный пейзаж.

На первой встрече резидент расскажет о себе и своём художественном опыте, поделится подробностями о норильском проекте, а также о будущей лекции для горожан «Industrial love, или За что художники любят

заводы?».

Событие PolArt-резиденции проходит в рамках проекта «POLART. AR(t) - реальность» «Музея Норильска» - победителя грантового конкурса долгосрочных социальных проектов «Основной ресурс», организованного Фондом целевого капитала «Наш Норильск».