Артисты ансамбля «Хэйро» встретили солнце в столице Таймыра

На Набережной площади участники заслуженного коллектива народного творчества РФ, Таймырского народного ансамбля песни и танца народов Севера «Хэйро» провели традиционный обряд встречи солнца после полярной ночи, длившейся 45 дней. Артисты зажгли ритуальный огонь, чтобы объединить энергии небесного и земного светил. И исполнив танец «Хэйро» вокруг пылающего костра, обратились к солнцу, призвав его светить ярче и чаще мужественным и трудолюбивым таймырским людям.