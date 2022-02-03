Арт-резиденция PolArt запускает цикл публичных лекций

В течение месяца в арт-резиденции пройдут четыре встречи в гибридном онлайн-оффлайн-формате. Своим опытом с участниками поделятся кураторы, искусствоведы, галеристы, специалисты с разными взглядами на современное искусство. Первая лекция на тему «Я тоже так могу! Зачем и как смотреть на современное искусство» пройдёт 5 февраля в 16.00. Откроет цикл лекций Дарья Маликова, самый известный в стране специалист, подготавливающий «агентов современного искусства» - медиаторов. В течение восьми лет программа медиации Уральской биеннале готовит проводников в мир современного искусства – людей, которые помогают зрителям разбираться и вдохновляться, влюбляться в современное искусство. Лекция пройдет в гибридном формате.

Ссылка для регистрации: https://campusnorilsk.timepad.ru/event/1920774/?fbclid=IwAR3TLmkj51eXRCzHe7t58aSlDw2MtdhF24dlOhUX_RJjMNRJXZU626xGvs0

«Заглянуть за горизонт алгоритмов. Художники на границе науки и технологий» - под таким девизом 13 февраля в 16.00 пройдёт вторая встреча. Проведёт её куратор множества крупных проектов в области медиаискусства в России и Европе, медиахудожница, культуролог Анна Титовец. В этот день со слушателями обсудят, как искусство взаимодействует с новыми технологиями, медиа и наукой. Лекция пройдет в гибридном формате.

Ссылка для регистрации: https://campusnorilsk.timepad.ru/event/1920797/?fbclid=IwAR3UMW7IJLYkKrfaJuJEwadGUl6L7Meb-Z6mbkPuLAk-zNxyFKeKgpflbmo

19 и 20 февраля в 16.00 пройдут сразу две очные встречи с искусствоведами, галеристами одной из самых успешных российских галерей pop/off/art Ольгой Поповой (тема - «Система искусства и арт-рынок») и Сергеем Поповым (тема - «Современное искусство: как цена связана с ценностью»). Со слушателями поговорят о том, как складывается «система искусства» вокруг художника, какие институции и как взаимодействуют в арт-сфере, о том, чем обусловлена стоимость произведений, и как формируется представление, гласящее, что перед нами «знаменитый шедевр».

Ссылка для регистрации на лекцию Ольги Поповой: https://campusnorilsk.timepad.ru/event/1920834/?fbclid=IwAR3KZM7rV9c1z8kjm52iM0fMIYyGJB3UG6UTwoKDF9H75YWh4QydVj24K3M

Ссылка для регистрации на лекцию Сергея Попова: https://campusnorilsk.timepad.ru/event/1920834/?fbclid=IwAR3KZM7rV9c1z8kjm52iM0fMIYyGJB3UG6UTwoKDF9H75YWh4QydVj24K3M

В связи с ограничительными мерами для лиц старше 18 лет обязательно наличие QR-кода. Также при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. На всех площадках Музея Норильска действуют масочный режим и социальная дистанция.