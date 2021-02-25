На этой неделе стартует XVIII региональный детский фестиваль–конкурс

Городской центр культуры на традиционный песенный праздник «Солнечный круг — 2021» приглашает норильчат от 5 до 12 лет. Номинация «Дебют» предусмотрена только для солистов и участников ансамблей из детских садов. Номинации «Соло» и «Ансамбли» — для детей возрастных категорий 5–7 лет, 8–10 лет и 11–12 лет.

Фестиваль–конкурс проводится в несколько этапов. В Малом зале ГЦК 25, 26 и 27 февраля пройдёт первый тур — отборочные прослушивания. А 8–10 апреля состоится второй тур — конкурсные концерты. Председателем жюри планируют пригласить известного композитора и исполнителя заслуженного деятеля искусств РФ Григория Гладкова, который в прошлые годы был почётным гостем фестиваля.

Завершит фестиваль 11 апреля гала–концерт с награждением победителей. Предполагается и выступление Григория Гладкова, написавшего множество произведений для детей и их родителей. Он — автор песен к мультфильмам «Пластилиновая ворона», «Падал прошлогодний снег», «Сказки старого волшебника», «По щучьему велению» и других.

Ознакомиться с информацией об участии в фестивале и узнать подробные правила его проведения можно на сайте Городского центра культуры.