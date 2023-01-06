Баланс Пушкинской карты вновь пополнен
Баланс Пушкинской карты вновь пополнен
1 января остатки средств, которые не переносятся на 2023 год, были списаны. После чего баланс снова пополнился на пять тысяч рублей.
Потратить начисленные средства держатели карт от 14 до 22 лет смогут на посещения экскурсий, выставок, киносеансов, спектаклей и концертов по всей стране.
Однако стоит помнить, что на билеты в кинотеатры установлен лимит — с Пушкинской карты на них можно потратить до двух тысяч рублей. Выбрать подходящее мероприятие можно на портале Культура.рф, а также в приложении «Госуслуги.Культура».
Как принять участие в программе? Первое — это зарегистрироваться на портале «Госуслуги» и подтвердить учётную запись. Далее установить мобильное приложение «Госуслуги.Культура». В нём можно выбрать вид Пушкинской карты — виртуальную или пластиковую. После чего уже в приложении можно будет выбрать подходящее мероприятие или ознакомиться с афишей.
Напомним, что карта принадлежит национальной платёжной системе «МИР».