Баланс Пушкинской карты вновь пополнен

Потратить начисленные средства держатели карт от 14 до 22 лет смогут на посещения экскурсий, выставок, киносеансов, спектаклей и концертов по всей стране.

Однако стоит помнить, что на билеты в кинотеатры установлен лимит — с Пушкинской карты на них можно потратить до двух тысяч рублей. Выбрать подходящее мероприятие можно на портале Культура.рф, а также в приложении «Госуслуги.Культура».

Как принять участие в программе? Первое — это зарегистрироваться на портале «Госуслуги» и подтвердить учётную запись. Далее установить мобильное приложение «Госуслуги.Культура». В нём можно выбрать вид Пушкинской карты — виртуальную или пластиковую. После чего уже в приложении можно будет выбрать подходящее мероприятие или ознакомиться с афишей.

Напомним, что карта принадлежит национальной платёжной системе «МИР».