Библиотека семейного чтения № 3 организует предновогодний конкурс мягкой игрушки

Принять участие в конкурсе могут дети от 5 до 16 лет в возрастных категориях 5–7 лет; 9–12 лет; 13–16 лет. Подать заявки можно в следующих номинациях: мягкая игрушка — сказочный герой; мягкая игрушка для кукольного театра; мягкая игрушка–транспорт; просто мягкая игрушка. Рисунки в конкурсе не участвуют.

Выставка работ пройдёт в библиотеке с 7 по 13 декабря. Итоговым событием конкурса станет ярмарка–аукцион, организованная совместно с благотворительным фондом «Территория добра». Она пройдёт 13 декабря с 12.00 до 18.00. Вырученные от продажи средства будут направлены на оказание помощи детям, нуждающимся в лечении.

Награждение победителей состоится 13 декабря в 13.00. Результаты конкурса будут опубликованы на сайте Централизованной библиотечной системы www.mucbs.ru.

Приём конкурсных работ проходит по 30 ноября по адресу: пр. Котульского, 15. Часы работы с 12.00 до 19.00, выходные: пятница, суббота, телефон для справок 22–64–31.