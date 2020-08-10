Библиотеки города распахнули свои двери
Библиотеки города распахнули свои двери
Сегодня Красноярский край перешел ко второму этапу снятия ограничений. По указу губернатора Красноярского края открываются ряд заведений, в том числе и библиотеки.
Но не стоит забывать, что масочный режим в крае сохраняется. Также необходимо соблюдать социальную дистанцию. Для посещения библиотеки теперь не только необходимо иметь при себе маску и перчатки, но и предварительно позвонить для записи.
На сайте библиотеке можно ознакомиться с необходимыми правилами для посещения. Обязательно предварительно записываться. Теперь в здании могут находиться не более трёх человек и максимальное время нахождения не более 30 мин. И главное - сохранять социальную дистанцию 1,5 метра.
На данный момент посещение читального зала, к сожалению, не доступно. Но работники могут обслуживать читателей виртуально по средствам электронной выдачи документов и в электронных системах ЛитРес, IPRbooks.
Посещение компьютерных классов теперь тоже осуществляется по предварительной записи. Время нахождения также ограничено – не более 60 минут.
И конечно, обязательно иметь маску и перчатки. На входе проходит дезинфекция рук и процедура термометрии. С признаками ОРВИ посетители в библиотеку не допускаются.