Библиотеки Норильска отметили День коренных народов

Стартовал праздник 5 августа в Талнахской библиотеке. Здесь для ребят прошла краеведческая игра «Место рождения – Тундра». Во время игры ребята узнали интересные факты из жизни малочисленных народов Крайнего Севера, познакомились с их традициями и обычаями. Также они сами создали уникальный проект, который рассказывает об одном из этносов. Проделанная юными исследователями работа принесла им много ярких эмоций и укрепила их знания.

Далее эстафету празднования подхватила библиотека семейного чтения. 8 августа на фольклорно-краеведческом празднике «Три Яптунэ» юные читатели узнали о традициях народов Севера. Не обошлось и без национальных игр - гости привязали ленточки на волшебное дерево и загадали желание. Ребята посетили и мастер-класс, на котором сделали открытку-игрушку с национальными орнаментами. Ещё гости создали авторский зимний костюм с орнаментом из подручных средств - пластилина, бисера, пайеток и даже круп.

Сегодня праздник в виде игровой программы «Мы на Севере живём» прошёл в детской библиотеке имени Саши Петряева. Юные норильчане познакомились с удивительным бытом и традициями малочисленных народов нашего края: они одевали кукол в национальные костюмы, собирали ягоды в тундре, ловили рыбу для сагудая, отгадывали загадки о представителях северной фауны. Несмотря на то что на улице лето, ребят порадовали игрой в снежки.

А в библиотеке № 10 прошел час краеведа «Здесь край моих отцов и дедов». Участникам трудовых отрядов школьников рассказали об истории праздника, о малых народах, живущих в нашем регионе и, конечно, о коренных народах Таймыра, их традициях и жизненном укладе. Завершился час краеведа викториной о родном крае.