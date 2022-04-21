Бюджетные расходы на развитие культуры и молодёжь в текущем году будут увеличены
Бюджетные расходы на развитие культуры и молодёжь в текущем году будут увеличены
Необходимые изменения планируется внести в соответствующие муниципальные программы.
В частности, на реализацию мероприятий программы «Развитие культуры» дополнительно потребуется около 17,2 млн рублей. Эти средства необходимы для:
– приобретения для Городского центра культуры противопожарного занавеса и стройматериалов для проведения работ по устранению замечаний надзорных органов;
– устранения замечаний по пожарной безопасности в КДЦ им. Вл. Высоцкого;
– ремонта системы отопления в КДЦ «Юбилейный»;
– поставки акустического и звукового оборудования для кинокомплекса «Родина»;
– проведения работ по устранению предписаний надзорных органов в Норильской и Талнахской детских школах искусств;
– ремонта системы отопления в Талнахской детской школе искусств.
Общий объём финансирования муниципальной программы «Развитие культуры» после корректировки составит порядка 1,5 млрд рублей.
Что касается программы «Молодёжь в XXI веке», то на неё планируется дополнительно выделить порядка 14,5 млн рублей. Эти средства будут направлены на обновление материальной базы талнахского и кайерканского филиалов Молодёжного центра (переоборудование систем видеонаблюдения, приобретение компьютерной, фото- и оргтехники, мебели, спортивного инвентаря и пр.). Помимо этого, дополнительное финансирование будет направлено на проведение чемпионата на Кубок главы города Норильска по киберспорту.
После проведённой корректировки общий объём финансирования программы «Молодёжь в XXI веке» составит около 101,8 млн рублей.
Согласовав изменения, члены комиссии по социальной политике рекомендовали учесть предложенные параметры финансирования в корректировке бюджета Норильска, которая будет рассмотрена на очередной сессии городского Совета.