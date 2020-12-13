Более 500 книг получили в дар библиотеки Норильска от Благотворительного фонда Михаила Прохорова

Среди них много художественных и познавательных произведений для детей и взрослых, научно–популярной литературы, книг по зарубежной и отечественной истории, искусству и краеведению. Каждая из них будет помечена специальным логотипом и после процесса обработки отправится на полки библиотек, чтобы встретиться со своим читателем.