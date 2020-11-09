«Большому Аргишу» быть

В эту субботу, 14 ноября, фестиваль «Большой Аргиш» в десятый раз объединит норильчан и погрузит их в колоритный мир пяти этносов Таймыра: нганасан, энцев, эвенков, ненцев и долган.

- Я напомню, что для большинства россиян ноябрь - последний месяц календарной осени, а для всех жителей Крайнего Севера, в том числе и пяти этносов – это начало зимы, - говорит Карина Андреева, руководитель направления «Социокультурные и образовательные проекты» АРН. – Идея встречать зиму с любовью десять лет назад дала жизнь фестивалю «Большой Аргиш», который очень полюбился норильчанам и соседям с Таймыра. Такие соседские встречи помогали людям, живущим здесь, больше узнать о культурах и фольклоре друг друга. Но, к сожалению, 2020 год внёс коррективы в планы большинства людей планеты, и провести праздник в привычном формате у нас не получится. Но фестивалю быть.

Уже вовсю идёт подготовка сюрпризов норильчанам. В парке отдыха «Озеро Долгое» подходит к завершению строительство большого снежного лабиринта, где можно будет побродить и сделать фото на память. Тем более что слово «аргиш» в одной из своих трактовок обозначает «путь» и выход из лабиринта будет особенно символичен. Стоит добавить, что стены и закоулки лабиринта образованы из двухметровых снежных букв, которые складываются в словосочетание «Большой Аргиш». Размер всего лабиринта 24 х 24 метра. Увидеть эту надпись можно только сверху.

Здесь же, в парке, появится ледяное этностойбище, стены которого будут подсвечиваться огнями. Сейчас мастера ставят большой ледяной чум, а рядом появятся фигуры пяти световых оленей, которые символизируют пять таймырских этносов. Этностойбище всегда было в центре праздника и его притягательной силой. В прошлые годы оно разворачивалось вместе с единомышленниками и участниками фестиваля из таймырских посёлков и Дудинки прямо посреди одной из норильских площадей.

- Лабиринт и чумы с оленями останутся в парке отдыха до апреля, правда, при условии, что норильчане будут бережно относиться к творениям, созданным нашими мастерами, – добавила Карина Андреева. - В парке работает система видеонаблюдения, и будет легко вычислить вандала, если он появится. Прошу горожан бережно относиться к труду мастеров, чтобы работы дольше радовали всех нас.

Будут у фестиваля и другие подарки. Один из них норильчане смогут оценить 14 и 15 ноября на Театральной площади. Фасад здания театра станет на время выходных большим экраном для зрелищного видеомэппинга, состоящего из двух частей. Первая часть – это большой фотоальбом ярких событий фестиваля, а вторая - специально придуманная мультипликационная история о десятилетнем пути «Большого Аргиша». Видеоистории будут транслироваться с 17 до 21 часа в субботу и воскресенье, повторяясь и сменяя друг друга, и каждый горожанин сможет их увидеть.

В честь юбилейного фестиваля «Большой Аргиш» 14 и 15 ноября в Заполярном театре драмы имени Владимира Маяковского пройдёт выставка-продажа коллаборационной сувенирной коллекции, которая создана дизайнерами нью-йоркской компании Оcchii совместно со студентами и выпускниками Норильского колледжа искусств. Некий привет наших ремесленников и дизайнеров-партнёров «Большому Аргишу». Это будет уже вторая, дополненная версия коллекции «Север». Первая была представлена на гастрофестивале «Север» летом этого года. Увидеть вторую коллекцию смогут все гости театра.

С 14 по 23 ноября в 13 ресторанах и кафе города, партнёрах фестиваля, пройдёт вкуснейший гастрономический «Аргиш», и каждый желающий сможет отведать блюда из особого меню. Перечень ресторанов и варианты меню можно посмотреть на сайте фестиваля: http://argish-fest.ru/. К празднику вкусов присоединятся и семь продуктовых магазинов двух розничных сетей. В кулинарных отделах этих магазинов можно будет найти блюда, приготовленные специально для «Большого Аргиша».

– В этом году привычных больших гуляний не будет, нам в пандемию надо беречь друг друга, и здоровье норильчан и таймырцев выходит на первый план, - пояснила Карина Андреева. – Мы всем желаем крепкого здоровья, берегите себя. Посещайте локации «Большого Аргиша», но соблюдайте социальную дистанцию и не пренебрегайте масками. «Большой Аргиш» с вами и говорит, что зима – это всё же хорошо.