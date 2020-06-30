Большой фестиваль мультфильмов в этом году пройдёт онлайн

Стартовала регистрация на крупнейший международный фестиваль анимации в России. В этом году он впервые пройдёт в онлайн-формате с 3 по 12 июля.



На фестивале традиционно представят лучшую современную анимацию со всего мира для взрослых и детей. Кроме того, пройдут видеоконференции с известными режиссёрами и художниками, лекции ведущих специалистов анимационной индустрии и мастер-классы по различным техниками анимации на «Фабрике мультфильмов».



Центральными блоками программы станут «Премьеры» – сборники российских мультфильмов, снятых за последний год, и «Победители» – сборники зарубежных фильмов-лауреатов международных фестивалей и кинопремий. Также в программе фестиваля можно будет увидеть несколько новых полнометражных мультфильмов, сборники лучших российских и зарубежных короткометражек для детей, программу документальной анимации и фильмы студентов Британской национальной кино- и телевизионной школы (NFTS) и Эстонской академии художеств (ЕКА).



Среди гостей – румынский режиссер полнометражных фильмов и призёр многочисленных международных фестивалей Анка Дамиан (Anca Damian); легенды мировой авторской анимации эстонские режиссеры Приит и Ольга Пярны (Priit Pärn, Olga Pärn); эстонско-хорватский режиссёр анимации Кинтис Лундгрен (Chintis Lundgren) и продюсер Дражко Ивезич (Draško Ivezić); российский режиссёр Дмитрий Геллер, эстонские режиссёры Каспар Янцис (Kaspar Jancis) и Гинтс Зильбалодис (Gints Zilbalodis).



Встречи с ними пройдут в формате zoom-конференций. Зрители смогут прислать свои вопросы в чат, либо заранее на электронную почту фестиваля.

Зарегистрироваться на БФМ можно на официальном сайте мероприятия.