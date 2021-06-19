Браво, Валенская!

Она приехала на Север в 1987 году, впервые вышла на сцену Норильского Заполярного театра драмы им. Вл. Маяковского в роли Агафьи Тихоновны в «Женитьбе» Н. В. Гоголя. И с тех пор создала немало ярких образов в пьесах классического репертуара. Помним и её Кручинину в «Без вины виноватых» Островского, Раневскую в «Вишневом саде» Чехова, Фрозину в «Скупом» Мольера. Она по–своему, по Валенски, сыграла множество ролей в пьесах современных авторов — Цилю в первой постановке знаменитого мюзикла Ю. Кима «Как солдат Иван Чонкин самолёт сторожил», Розалину в «Чуме на оба ваши дома» и императрицу Екатерину в «Шуте Балакиреве» Горина. А ещё были знаменитые зарубежные героини — Эллен в комедии «Любофф» Шизгала, Жозефина в «Корсиканке» Губача, сестра Рэтчед в спектакле «А этот выпал из гнезда» Вассермана, принцесса Космонополис в «Сладкоголосой птице юности» Уильямса, Филумена Мартурано в одноимённом спектакле Де Филиппо. И актриса продолжает вдохновлять и удивлять нас своим талантом. Недавно порадовала в главной роли комедии об актёрской судьбе «Дамское танго», которая словно создана именно для неё. А сейчас идут репетиции спектакля «Свадьба в Андалуссии» по знаменитой «Кровавой свадьбе» Федерико Гарсия Лорки в постановке известного режиссёра Сергея Потапова. Эта премьера завершит 27 июня 80–й сезон в нашей Маяковке.

Нина Борисовна на попытки журналистов поздравить её с юбилеем только отшучивается: «Лучше и не напоминайте!». Но за годы её творчества в Норильске мы собрали из публикаций о ней в «Заполярной Правде» немалое досье. Она родилась в семье военнослужащего 17 июня 1951 года в г. Горький, которому со временем вернули его историческое название Нижний Новгород. В этом старинном городе она окончила известное театральное училище, служила на сценах Пензы и Оренбурга. Знаменитые кинорежиссёры Владимир Мотыль, Андрей Кончаловский, Леонид Квинихидзе приглашали её сниматься, но она так и не решилась, считая, что не выдержала бы бешеной гонки и конкуренции мира кино.

В день юбилея актрисы в её честь в Заполярной драме давали спектакль «Терраса» французского драматурга–сюрреалиста Ж. К. Карьера в постановке главного режиссёра Анны Бабановой. Нина Валенская сыграла в этой во многом загадочной постановке уставшего риэлтора, которая пытается помочь людям найти своё место, где бы им было уютно, спокойно и не так одиноко... Желаем, чтобы рядом со своими близкими по духу людьми, коллегами и зрителями ей было радостно жить и творить. С Юбилеем, дорогая Нина Борисовна! Продолжайте принимать самые тёплые поздравления!