Будем дружить столицами

Из Норильска с любовью

Фестиваль стал местом притяжения людей, которые когда–то жили в Норильске или успели там побывать, и тех, кто никогда не был в северном городе, но интересуется им. На один день каждый гость смог оказаться на Крайнем Севере — изучить, послушать, увидеть и прочесть историю Норильска. На семи площадках были представлены творческие проекты, ориентированные на аудиторию всех возрастов.

Во дворе капеллы посетителей ждала инсталляция «Добро пожаловать» в виде норильских въездных стел. В интерактивной фотозоне «Чёрная пурга» каждый смог запечатлеть себя в снежном шторме. А оптическая иллюзия «70 лет» позволила прогуляться по улицам юбилейного Норильска. В камерном зале прошла выставка декоративно–прикладного искусства норильских мастеров «Сказки полярной ночи». В стеклянном фойе театр моды «Бараксан» Норильского колледжа искусств продемонстрировал уникальную красоту костюмов коренных народов Крайнего Севера и Таймыра.

На других площадках работы мастеров декоративно–прикладного искусства народной самодеятельной студии «Галакс» дополняла интерактивная виртуальная экскурсия по городу «Привет, Норильск!».

На площадке «70 лет — 70 книг» Централизованная библиотечная система Норильска приготовила для гостей семь виртуальных комнат, наполненных книгами, фото– и видеоматериалами по истории нашего города.

Кинокомплекс «Родина» организовал показ фильмов Юрия Ледина, режиссёра с мировым именем, который долгие годы работал на норильском телевидении: «Мы — нганасаны», «Белый медведь», «Моржи», «Оленёнок», «Весна на краю земли», «А кругом тундра».

На выставке «Отражение» были представлены работы норильских педагогов–художников и учеников Норильской детской художественной школы. Уникальные пейзажи, увидеть которые в реальности жителям средней полосы России сложно, написаны людьми, живущими и работающими в северном городе. В камерном зале прошли показы теневого спектакля «Приключения Северка в поисках солнца», поставленного по легенде долганского народа.

В перерывах все желающие могли принять участие в мастер–классе «Талисман» — создать игрушки с символами города, флоры и фауны Таймыра, а также в мастер–классе «Из Норильска с любовью», где предлагалось сделать открытку с видами Норильска.

В Белом зале состоялся акустический концерт «Песни о Норильске». Он дал старт 42–му межрегиональному Таймырскому фестивалю авторской песни. Гала–концерт пройдёт в Норильске 2 декабря.

Завершился фестиваль торжественным концертом. Гости отправились в музыкальное путешествие по самым важным страницам истории города за полярным кругом. Истории, полной героических и трагических страниц — от безжизненной снежной пустыни до удивительного города невероятных людей, от ГУЛАГа до реновации.

В программе выступили лучшие творческие коллективы Норильска: образцовый коллектив современного эстрадного танца «Шкода», народный коллектив спортивного бального танца «Болеро», заслуженный коллектив народного творчества РФ народный ансамбль «Оганер», народный самодеятельный коллектив «Вокальная студия Voices», экс–солистка Татарского академического государственного театра оперы и балета им М. Джалиля, Санкт–Петербургского балета классических русских традиций на Неве и Шанхайского национального театра Татьяна Пушкарева. Вёл программу заслуженный работник культуры Красноярского края главный режиссёр Городского центра культуры Вадим Красносельский.

Есть чем поделиться

В рамках фестиваля представители Северной и Арктической столиц провели круглый стол «Наводим мосты: Норильск — Санкт–Петербург», где обсудили перспективы культурного сотрудничества двух городов.

– Такое мероприятие способствует появлению и продвижению проектов, которые украшают культурную жизнь городов, — отметила Наталья Федянина, директор Музея Норильска.

– В Санкт–Петербурге существует Комитет по делам Арктики, и для нас это очень важная встреча, которая, безусловно, способствует укреплению связей между городами. Нам есть чем поделиться с Норильском в плане специалистов и технологий. Наши города многое объединяет, это даёт дополнительные возможности для сотрудничества, — добавил Павел Иткин, заместитель председателя Законодательного собрания Санкт–Петербурга.

Он также признался, что с удовольствием посетил бы Норильск не только в рамках ознакомительной поездки, но и для того, чтобы обсудить рабочие вопросы по развитию Арктики.

Результатом встречи стало подписание ряда соглашений о сотрудничестве. Музей Норильска и Государственная академическая капелла будут налаживать крепкие профессиональные связи и культурный обмен, взаимодействовать в реализации социокультурных проектов.

Елена Раздорская, заместитель председателя Комитета по культуре Санкт–Петербурга, добавила, что город на Неве рад принимать таких дорогих и близких друзей, как норильчане, в свой юбилейный год. Подписанные соглашения расширят возможности и будут способствовать развитию культурных отношений наших городов.

– Сегодня уникальный день: Норильск представляет свою культуру и самобытность в Северной столице нашей страны. С Санкт–Петербургом мы похожи не только культурой и архитектурой, самое главное — мы похожи людьми. Думаю, подписанные соглашения дадут мощный рывок в развитии и укрепят взаимоотношения между нашими городами, — подытожил глава Норильска Дмитрий Карасев.

Маршрутами первых

Продолжил фестиваль межмузейный выставочный проект «Маршруты Урванцева». Экспозиция была посвящена сразу двум юбилеям — 70–летию Норильска и 130–летию со дня рождения Николая Урванцева. Это событие стало возможным благодаря сотрудничеству Музея Норильска и Российского государственного музея Арктики и Антарктики (РГМАА) в рамках деятельности секции арктических музеев Союза музеев России.

Музей Норильска адаптировал выставку специально для пространств РГМАА. После изучения нескольких экспедиций Урванцева, подходов подготовки к ним и способов выживания в экстремальных условиях посетителям предложили отправиться по собственному музейному маршруту по арктической части экспозиции РГМАА. Вооружившись логикой и юмором, они попробовали поставить себя на место полярников, искали свои варианты решения возникавших на пути трудностей.

«Маршруты Урванцева» знакомят жителей и гостей Санкт–Петербурга с историей исследования Таймыра и судьбой выдающегося человека. Выставка ориентирована на широкую аудиторию и будет особенно интересна подросткам и молодёжи. Она будет работать по 11 февраля 2024 года.

– Образно, Урванцев для Норильска как Пётр Первый для Петербурга, — отмечает Наталья Федянина. — Он когда–то пришёл сюда в числе первых, поставил с товарищами избу для зимовки — теперь она называется Первым домом Норильска — и при своей жизни увидел, как благодаря их исследованиям и открытиям поднялся современный большой город в Арктике, выросло гигантское промышленное производство. Урванцев особняком стоит среди полярных исследователей. Мы попробовали показать питерской публике образ героя и его формулу успеха. Это удивительная и очень счастливая судьба человека, который оставил большой, зримый, значимый след на земле.