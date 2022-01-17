Центр развития туризма города Норильска презентовал фильм «Православный дух Арктики»

Фильм дал возможность за 46 минут увидеть точки притяжения православия на Таймыре, узнать о Свято-Богоявленском храме Хатанги, история которого своими корнями уходит в далекий XVI век, и о молодом храме в честь иконы Божией Матери «Леньковская» в посёлке Хета, где на языке коренных народов Севера звучат православные тексты. Зрители окунулись в историю становления православия в Дудинке и в Туруханском крае в целом.

Этот фильм показал, что православие на протяжении веков способствовало освоению наших территорий. Пройти тропами покорителей Севера может любой желающий на YouTub-канале Центра развития туризма, перейдя по ссылке.

Там же доступны и другие видеоэкскурсии по Большому Норильску и бескрайнему Таймыру.