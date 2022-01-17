МАУ ИЦ «Норильские новости»

Центр развития туризма города Норильска презентовал фильм «Православный дух Арктики»

Центр развития туризма города Норильска презентовал фильм «Православный дух Арктики»

Главная / Новости / Культура

Центр развития туризма города Норильска презентовал фильм «Православный дух Арктики»

Показ фильма состоялся в минувшую пятницу в кинокомплексе «Родина».

Центр развития туризма города Норильска презентовал фильм «Православный дух Арктики»Центр развития туризма города Норильска презентовал фильм «Православный дух Арктики»Центр развития туризма города Норильска презентовал фильм «Православный дух Арктики»Центр развития туризма города Норильска презентовал фильм «Православный дух Арктики»

Фильм дал возможность за 46 минут увидеть точки притяжения православия на Таймыре, узнать о Свято-Богоявленском храме Хатанги, история которого своими корнями уходит в далекий XVI век, и о молодом храме в честь иконы Божией Матери «Леньковская» в посёлке Хета, где на языке коренных народов Севера звучат православные тексты. Зрители окунулись в историю становления православия в Дудинке и в Туруханском крае в целом.

Этот фильм показал, что православие на протяжении веков способствовало освоению наших территорий. Пройти тропами покорителей Севера может любой желающий на YouTub-канале Центра развития туризма, перейдя по ссылке.

Там же доступны и другие видеоэкскурсии по Большому Норильску и бескрайнему Таймыру.

Текст Евгений Стренадко
Фото Евгений Стренадко
17 января в 13:01 310
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также