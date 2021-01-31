Централизованная библиотечная система проведёт социологический опрос
Централизованная библиотечная система проведёт социологический опрос
Жителей города старше 18 лет приглашают ответить на вопросы анкеты, которую можно получить во всех библиотеках или скачать на официальном сайте ЦБС по ссылке: http://mucbs.ru/news/358/i153778/, заполнить её и принести в любую библиотеку города. Организаторы опроса будут благодарны за конструктивную критику и предложения по улучшению работы библиотек. Опрос будет проводиться с 13 февраля по 12 марта.