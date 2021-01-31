Централизованная библиотечная система проведёт социологический опрос

Жителей города старше 18 лет приглашают ответить на вопросы анкеты, которую можно получить во всех библиотеках или скачать на официальном сайте ЦБС по ссылке: http://mucbs.ru/news/358/i153778/, заполнить её и принести в любую библиотеку города. Организаторы опроса будут благодарны за конструктивную критику и предложения по улучшению работы библиотек. Опрос будет проводиться с 13 февраля по 12 марта.