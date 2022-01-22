Человек–оркестр

Помог случай

Уроженец Старого Оскола Николай Тимофеевич говорит, что с музыкой его связал случай. Он пианино–то впервые увидел только в 13 лет. Тогда из армии вернулся его брат Жора. Тот на службе научился играть на гитаре, он и показал брату несколько аккордов, а после первой получки купил маленький аккордеон, и теперь они вместе его осваивали, разбирая различные песни. Первым произведением, которое выучил Николай, стал Полонез Огинского.

А вскоре у них дома появилось и пианино. В их маленьком городе этот инструмент вряд ли можно было раздобыть, он имелся в редких семьях. Поэтому Николай даже не мечтал о нём. А тут его старшую сестру после окончания местного геологоразведочного техникума направили в ГДР на практику. Оттуда она и привезла вполне приличное немецкое пианино.

Уже в 14 лет юный талант поступил в Курское музучилище, и ему предложили заниматься на отделении хорового дирижирования. Правда, вскоре вышло распоряжение принимать туда студентов не моложе 18 лет, так что Николаю пришлось освоить новый инструмент — кларнет и перевестись на соответствующее отделение.

– Я был не очень прилежным студентом. Но так хотел выучиться играть на фортепиано, что больше занимался на нём, чем на кларнете, — смеётся юбиляр.

Результат его усердия заметили преподаватели, когда попросили сыграть произведения, разученные самостоятельно. А затем предложили заниматься на двух отделениях одновременно. Потом была консерватория по тем же специализациям, а после — вечерняя музыкальная школа для взрослых по направлению «хоровое дирижирование».

– Мне всё время везло. После окончания обучения мне предложили работать концертмейстером в Харькове. А тогда как раз уехали сразу два самых знаменитых харьковских кларнетиста. И я попал на высокую должность — первого кларнетиста в оперном театре. Оттуда через три года ушёл в филармонию первым кларнетом, а затем — в институт культуры Харькова концертмейстером, после — дирижёром. Поработал и дирижёром профессионального симфонического оркестра Харьковской филармонии. Думаю, у меня просто были способности к музыке. Я самостоятельно изучал симфонии, слушал много пластинок и набирал знания, — считает Николай Тимофеевич.

В кругу талантов

Проскурин успел поработать во многих городах: Луганск, Губкин, Кандалакша, Северодонецк. И каждый отметился в памяти чем–то особенным. В Губкине, например, случилась судьбоносная встреча с женой, Марией Григорьевной, тоже музыкантом. Она сегодня преподаёт в Норильской детской школе искусств. Там же родились их дети, ставшие блестящими музыкантами. Сегодня дочь Проскуриных — известный органист, живёт в Швеции, окончив там консерваторию, пройдя обучение у именитых мастеров Европы. А сын окончил Российскую академию музыки имени Гнесиных и аспирантуру, а затем... сменил профиль. Всю юность он, по словам отца, увлекался компьютерами, что переросло из хобби в профессию. Сегодня молодой мужчина — востребованный специалист в этой сфере, в том числе за границей.

Луганск в памяти Николая Проскурина отметился тем, что именно там впервые он вместе с коллегами придумал интересный проект: они приглашали учеников специальных музыкальных школ из разных городов, чтобы юные музыканты сыграли с симфоническим оркестром. Такая честь выпадает не каждому музыканту, а что ощущаешь, когда тебе всего 8, 11 лет?

– Среди тех, кому я тогда дирижировал, есть и знаменитые сегодня музыканты. Я рад, что был в числе свидетелей их таланта, — с гордостью говорит Николай Тимофеевич. — Некоторых из них потом побывали в Норильске по моему приглашению.

Николай Тимофеевич многого добился именно в педагогике. Его выпускники неоднократно становились победителями конкурсов различного уровня, поступали в ведущие высшие учебные заведения России.

– Я пользуюсь определённым авторитетом как музыкант, меня нередко приглашают преподаватели, чтобы я послушал детей и дал полезные советы. Помню, был случай: я пришёл настраивать рояль на сцене для конкурса, а там ещё репетиция идёт. Ну, я сел на балконе в ожидании, когда она закончится. И вдруг преподаватель игравшего ансамбля домристов говорит: «Оцените выступление ребят, пожалуйста, скажите свои замечания, раз вы тут. Я так увлёкся, что проработал с ними час. А после конкурса она принесла мне конфеты и шампанское в знак благодарности и радостно сообщила: «Мы набрали восемь баллов, полбалла из них — ваши», — с улыбкой вспоминает Николай Тимофеевич.

В Норильск семья Проскуриных приехала в 1994–м из Луганска. Там уже началась перестройка, проблемой стало даже добраться до училища на трамвае. А тут ещё незадача: у Проскурина угнали «Запорожец», который буквально кормил семью. Николай Тимофеевич настраивал пианино в квартирах горожан — попробуй, помотайся без своего транспорта. В общем, всё это вкупе и сподвигло их семью перебраться в Заполярье.

Карьера с размахом

В Норильск они ехали с целью: дать образование музыкально одарённым детям, а самим — найти работу по профессии. В городе давно искали руководителя симфонического оркестра, человека, надо сказать, редкой специальности. Проскуриных сразу и квартирой обеспечили. Двухкомнатной! И даже в аэропорту встретили.

– Всё это поразило. Я приехал и сразу приступил к работе. Дети пошли в школу рядом с домом. Супруга тоже устроилась. И потекла размеренная жизнь, — рассказывает юбиляр.

Впрочем, это так только говорится: размеренная. На самом деле Николай Тимофеевич, возглавив симфонический оркестр колледжа искусств, вывел его на новый уровень исполнительского мастерства. Под его руководством оркестр стал участником ряда международных проектов с приглашёнными именитыми дирижёрами. Николай Проскурин в течение всех лет руководства оркестром являлся соорганизатором мероприятий, ставших визитной карточкой города: оперного фестиваля им. Л. Карташовой, Международного музыкального фестиваля «В ожидании Рождества» и других. Своим достижением он называет постановку двух опер: «Свадьба Фигаро» и «Севильский цирюльник».

Интересно, что все эти годы наш герой продолжает заниматься настройкой пианино в квартирах горожан и в учреждениях культуры. Он сертифицированный эксперт по настройке и ремонту музыкальных инструментов, что является редкой специальностью в стране. Под его контролем находится парк клавишных музыкальных инструментов всех образовательных учреждений города. Николай Тимофеевич ремонтирует и реставрирует уникальные концертные рояли колледжа искусств.

Он рассказывает, что, когда приехал в Норильск, поначалу настройка была его основным заработком. У него сохранилась записная книжка с адресами клиентов, их там было свыше 200! Потом становилось всё меньше, сегодня — только 10. А в местных магазинах в последний раз пианино продавалось аж в 1995 году! Кроме того, в НКИ он обслуживает 30 пианино и роялей, ещё столько же — в учреждениях Талнаха. За годы работы делать это научился виртуозно и быстро. Всего за 40–45 минут против рекомендованных инструкцией двух часов. Говорит, прежде считалось, что настройщик должен иметь хороший слух, а имеющееся сегодня оборудование требует, скорее, хорошего зрения — следить за показаниями.

И вроде всё у юбиляра сложилось хорошо — семья, уважение коллег. Только одна вещь вызывает грусть.

– Хорошо бы современные дети больше любили музыку! А взрослые старались всячески привлечь их к этому делу. К сожалению, сегодня падает численность наших студентов, — сетует Николай Тимофеевич. — Когда я приехал, на каждом курсе учились по 7–8 пианистов, а сейчас — двое на четвёртом курсе, пятеро — на втором. И одна скрипачка, а когда я приехал, их было семь на каждом курсе, и можно было создать хороший симфонический оркестр. Падает и уровень знаний — от недостатка увлечённости, думаю. Дети сейчас заняты гаджетами. Еле высиживают уроки, чтобы быстрее взять планшет в руки. Надеюсь, родители и педагоги смогут вернуть в глазах подрастающего поколения авторитет музыке, этому живому и настоящему искусству, которое делает нашу жизнь прекрасной.