Чемпионат по чтению вслух «Страница 21»

— Чемпионат по чтению вслух даёт шанс любому ученику из Красноярского края продемонстрировать свои ораторские навыки, а также поближе ознакомиться с произведениями мировой литературы. Надеемся, что лидер нашего регионального этапа победит и во всероссийском чемпионате, как это было в прошлом году, — пояснил Евгений Свиридов, координатор Российского движения школьников в Красноярском крае.

Регистрация участников заканчивается 25 октября, для этого необходимо отправить заявку куратору Российского движения школьников в своём муниципальном образовании. Конкурс состоит из четырёх этапов. Первый — отборочный тур, с 27 октября по 8 ноября участники прочтут без подготовки отрывок из классического произведения мировой литературы. Отборочный тур можно будет пройти как очно, так и в онлайн-формате.

Далее, участники, которые прошли отбор, публикуют в «ВКонтакте» в группе «РДШ Красноярский край» своё прочтение конкурсного отрывка в видеоформате. Победители будут определены по итогам онлайн-голосования, которое будет проходить с 10 по 15 ноября.

В полуфинал, который состоится 23 ноября, пройдут 45 участников. На данном этапе конкурсанты в течение минуты будут читать отрывки из книг, которые подготовит оргкомитет.

И 27 ноября состоится финальный этап конкурса, по завершении которого три призёра прочтут стихи, которые посвящены подвигу медицинский работников.

Победитель регионального этапа будет защищать честь Красноярского края на всероссийском полуфинале чтения вслух «Страница 21».

Подробно с положением о конкурсе можно ознакомиться по ссылке — https://yadi.sk/d/6b_onKWUCnrACQ?w=1.