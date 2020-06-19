Чешский писатель–путешественник просит норильчан поддержать его проект фотографиями.

Франтишек Грабал, редактор частного издательства CAD Press в Братиславе, уже сорок лет выпускает книги о культуре и традициях коренных народов мира. Сейчас он работает над серией книг о своих экспедициях в Сибирь в 2016–2019 годах. В 2018–м он побывал и на Таймыре. Из–за погодных условий, он не смог сделать качественные снимки общего вида мемориала «Норильская Голгофа», поэтому будет признателен тем, кто поделится фото по адресу: fero@cadpress.sk, info@cadpress.cz. Веб–сайт его издательства: http://www.cadpress.sk.