Четверо юных норильчан удостоены стипендий фонда «Новые имена»

В течение трёх дней с талантливыми норильчанами работали исполнительный директор фонда Елена Ладыгина и четыре эксперта: преподаватель кафедры специального фортепиано Российской академии музыки им. Гнесиных, художественный руководитель международного музыкального фестиваля «Рандеву» Святослав Липс; доцент кафедры «Оркестровые народные инструменты» Государственного музыкально-педагогического института имени М. М. Ипполитова-Иванова Надежда Дмитриенко; член Союза художников России, преподаватель Московского государственного академического художественного института им. В. И. Сурикова и Колледжа музыкально-театрального искусства имени Г. П. Вишневской Варвара Лотова; преподаватель Московского государственного института музыки им. А. Г. Шнитке, солист оркестра народных инструментов им. Н. П. Осипова Алексей Вродливец. Они провели для 40 школьников серию мастер-классов, выступили в совместном концерте с преподавателями норильских образовательных учреждений культуры, провели прослушивание 25 юных музыкантов, а также отсмотрели работы 12 молодых художников Норильска.

Приезд представителей «Новых имён» организовало Агентство развития Норильска совместно с управлением по делам культуры и искусства администрации города при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и компании «Норникель».

Итоги конкурсного отбора подвели на заключительном концерте, в рамках которого на одной сцене с учащимися норильских образовательных учреждений культуры выступили стипендиаты фонда «Новые имена» из Москвы: Елизавета Максимова (флейта), Ольга Иваненко (фортепиано) и Анна Катенина (кларнет).

Предваряя объявление имён новых стипендиатов фонда из Норильска, Святослав Липс выразил благодарность норильчанам за гостеприимство и потрясающие овации и отметил, что наш город приятно удивил его большим количеством талантливых юных исполнителей и художников.

Алексей Вродливец поблагодарил педагогов и родителей ребят за внимание, которым они окружают своих учеников и детей, и оратился с напутствием к юным талантам:

«И вы, ребята, всегда помните, что наша сила в высочайшем исполнительском мастерстве».

Присоединившись к словам благодарности, Надежда Дмитриенко преподнесла в подарок Норильскому колледжу искусств уникальные сборники нотного материала, который поможет дополнительно обогатить исполнительский репертуар молодых музыкантов. Это специальное издание Государственного музыкально-педагогического института имени М. М. Ипполитова-Иванова.

Варвара Лотова, в свою очередь, отметила, что уровень художественных школ Норильска высокий, и, учитывая большое количество замечательных молодых художников, выбирать стипендиатов было сложно.

Свидетельства о назначении стипендий фонда «Новые имена» получили: Владислав Шевченко, воспитанник Норильской детской школы искусств (кларнет); Эльвира Левковец, ученица Талнахской детской школы искусств (балалайка); Виктория Бычок — Талнахская детская школа искусств (изобразительное искусство); Елизавета Швецова — Норильская детская художественная школа (изобразительное искусство), которая стала стипендиатом фонда во второй раз.

«Дорогие ребята, вы молодцы, вы доказали, что лучшие! — обратилась к победителям конкурсного отбора Елена Ладыгина, исполнительный директор благотворительного фонда «Новые имена» имени Иветты Вороновой. — Сегодня можете отдохнуть. А завтра с новыми силами принимайтесь за работу. Ведь вы выбрали очень трудоёмкую профессию. Но если вы любите искусство, то всё окупится. Это просто счастье — заниматься любимым делом!»

С благодарственным словом в адрес организаторов мероприятия и педагогов талантливых норильчан выступила руководитель социокультурных и образовательных проектов АРН Карина Андреева:

«Мы от всей души благодарим команду Благотворительного фонда «Новые имена», наших экспертов за то, что они с такой теплотой и щедростью делились своими знаниями и опытом с нашими детьми и преподавателями. Благодарим управление по делам культуры и искусства администрации Норильска за партнёрство в этом проекте. И конечно, мы говорим огромное спасибо норильским педагогам. Именно вы каждый день много часов проводите рядом с нашими детьми, чтобы они научились создавать замечательные музыкальные и художественные образы».

С присуждением стипендий юных норильских звёздочек поздравила заместитель главы Норильска по социальной политике Наталья Коростелева. Она отметила огромный труд их педагогов и родителей, выразила признательность экспертам «Новых имен», отметила великолепное выступление юных стипендиатов фонда из Москвы, поблагодарила коллективы образовательных учреждений культуры, городского управления по делам культуры и искусства и Агентства развития Норильска и пожелала новым стипендиатам вдохновения, успехов и удачи.

Вместе со стипендиями победители конкурсного отбора получили путёвки в Международную летнюю творческую школу «Новые имена» в Суздале.