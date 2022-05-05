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Четверо юных норильчан удостоены стипендий фонда «Новые имена»

Четверо юных норильчан удостоены стипендий фонда «Новые имена»

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Четверо юных норильчан удостоены стипендий фонда «Новые имена»

В Норильске во второй раз прошёл конкурсный отбор на присуждение стипендий благотворительного фонда «Новые имена» имени Иветты Вороновой.

Четверо юных норильчан удостоены стипендий фонда «Новые имена»Четверо юных норильчан удостоены стипендий фонда «Новые имена»

В течение трёх дней с талантливыми норильчанами работали исполнительный директор фонда Елена Ладыгина и четыре эксперта: преподаватель кафедры специального фортепиано Российской академии музыки им. Гнесиных, художественный руководитель международного музыкального фестиваля «Рандеву» Святослав Липс; доцент кафедры «Оркестровые народные инструменты» Государственного музыкально-педагогического института имени М. М. Ипполитова-Иванова Надежда Дмитриенко; член Союза художников России, преподаватель Московского государственного академического художественного института им. В. И. Сурикова и Колледжа музыкально-театрального искусства имени Г. П. Вишневской Варвара Лотова; преподаватель Московского государственного института музыки им. А. Г. Шнитке, солист оркестра народных инструментов им. Н. П. Осипова Алексей Вродливец. Они провели для 40 школьников серию мастер-классов, выступили в совместном концерте с преподавателями норильских образовательных учреждений культуры, провели прослушивание 25 юных музыкантов, а также отсмотрели работы 12 молодых художников Норильска.

Приезд представителей «Новых имён» организовало Агентство развития Норильска совместно с управлением по делам культуры и искусства администрации города при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и компании «Норникель».

Итоги конкурсного отбора подвели на заключительном концерте, в рамках которого на одной сцене с учащимися норильских образовательных учреждений культуры выступили стипендиаты фонда «Новые имена» из Москвы: Елизавета Максимова (флейта), Ольга Иваненко (фортепиано) и Анна Катенина (кларнет).

Предваряя объявление имён новых стипендиатов фонда из Норильска, Святослав Липс выразил благодарность норильчанам за гостеприимство и потрясающие овации и отметил, что наш город приятно удивил его большим количеством талантливых юных исполнителей и художников.

Алексей Вродливец поблагодарил педагогов и родителей ребят за внимание, которым они окружают своих учеников и детей, и оратился с напутствием к юным талантам:

«И вы, ребята, всегда помните, что наша сила в высочайшем исполнительском мастерстве».

Присоединившись к словам благодарности, Надежда Дмитриенко преподнесла в подарок Норильскому колледжу искусств уникальные сборники нотного материала, который поможет дополнительно обогатить исполнительский репертуар молодых музыкантов. Это специальное издание Государственного музыкально-педагогического института имени М. М. Ипполитова-Иванова.

Варвара Лотова, в свою очередь, отметила, что уровень художественных школ Норильска высокий, и, учитывая большое количество замечательных молодых художников, выбирать стипендиатов было сложно.

Свидетельства о назначении стипендий фонда «Новые имена» получили: Владислав Шевченко, воспитанник Норильской детской школы искусств (кларнет); Эльвира Левковец, ученица Талнахской детской школы искусств (балалайка); Виктория Бычок — Талнахская детская школа искусств (изобразительное искусство); Елизавета Швецова — Норильская детская художественная школа (изобразительное искусство), которая стала стипендиатом фонда во второй раз.

«Дорогие ребята, вы молодцы, вы доказали, что лучшие! — обратилась к победителям конкурсного отбора Елена Ладыгина, исполнительный директор благотворительного фонда «Новые имена» имени Иветты Вороновой. — Сегодня можете отдохнуть. А завтра с новыми силами принимайтесь за работу. Ведь вы выбрали очень трудоёмкую профессию. Но если вы любите искусство, то всё окупится. Это просто счастье — заниматься любимым делом!»

С благодарственным словом в адрес организаторов мероприятия и педагогов талантливых норильчан выступила руководитель социокультурных и образовательных проектов АРН Карина Андреева:

«Мы от всей души благодарим команду Благотворительного фонда «Новые имена», наших экспертов за то, что они с такой теплотой и щедростью делились своими знаниями и опытом с нашими детьми и преподавателями. Благодарим управление по делам культуры и искусства администрации Норильска за партнёрство в этом проекте. И конечно, мы говорим огромное спасибо норильским педагогам. Именно вы каждый день много часов проводите рядом с нашими детьми, чтобы они научились создавать замечательные музыкальные и художественные образы».

С присуждением стипендий юных норильских звёздочек поздравила заместитель главы Норильска по социальной политике Наталья Коростелева. Она отметила огромный труд их педагогов и родителей, выразила признательность экспертам «Новых имен», отметила великолепное выступление юных стипендиатов фонда из Москвы, поблагодарила коллективы образовательных учреждений культуры, городского управления по делам культуры и искусства и Агентства развития Норильска и пожелала новым стипендиатам вдохновения, успехов и удачи.

Вместе со стипендиями победители конкурсного отбора получили путёвки в Международную летнюю творческую школу «Новые имена» в Суздале.

5 мая в 14:15 570
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