Четыре элемента вдохновения

Как сказала вдохновитель и одна из организаторов мероприятия Алёна Захватихата: «Древнегреческий философ Эмпедокл видел мир как систему четырёх элементов — стихий природы. Огонь, земля, воздух и вода — «корни», из которых состоит весь наш мир». Таймырская богатейшая природа тоже состоит из этих четырёх элементов, поэтому и возникла идея отразить её в сборнике стихами и рисунками жителей Таймыра.

В мероприятии приняли участие более 120 авторов. Издание уникально ещё тем, что его авторы — люди разного возраста. Поэтому в зале присутствовали дошкольники, их родители и воспитатели; ученики норильских школ и их преподаватели; городские творческие коллективы; сотрудники библиотеки и организаторы этого мероприятия. На презентации собрались люди, объединённые в большой творческий коллектив по одному принципу — любовь к Таймыру.

Символично, что событие совпало с другими праздниками — Днём Таймыра и днём рождения одного из авторов — норильской поэтессы Натальи Шишкиной. Какой замечательный подарок! Очень приятно было видеть, как поэты, художники, создатели и оформители сборника, авторы концепции издания бережно принимали авторские экземпляры, в которых нашли своё отражение наши стихи, рисунки, зарисовки о природе, — собранная воедино наша любовь к Таймыру.

Особо хотелось бы отметить организаторов мероприятия — Алёну Захватихату, Ирину Месропян, Екатерину Плюснину. Могу себе представить, какая титаническая подготовительная работа таится за праздничной атмосферой. Мне удалось с ними побеседовать и подробнее узнать, как творились «Заповедные стихии».

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В первую очередь я спросила Алёну Захватихату, ведущего специалиста по экологическому просвещению «Заповедников Таймыра», о том, как создавался сборник.

– «Заповедные стихии» — результат большого и кропотливого труда многих, — делится Алёна Игоревна. — В создании сборника приняли участие более 100 человек, объединённых любовью к природе и искусству. В него вошли произведения победителей конкурса четверостиший «Заповедная азбука» 2021 года, а также некоторых участников, которые не заняли призовые места, но были отобраны сотрудниками «Заповедников» для публикации.

Помимо стихов издание украсили работы участников художественных конкурсов Международной акции «Марш заповедников и национальных парков», экотворческих проектов «Арктические сфинксы» и «Краски Таймыра», проекта по созданию плакатов для экотроп «О чём молчит лес?»

На первых страницах читателей встречает Заповедушка — главный герой детской странички электронной газеты «Заповедный Север».

– Из каких разделов состоит сборник?

– Он состоит из четырёх больших разделов, каждый посвящён одной из четырёх стихий — земля, вода, воздух и огонь. Идея разделить стихотворения таким образом возникла в процессе их сортировки, тогда же родилась мысль создать сборник с созвучным названием — стихи и стихиИ.

В начале каждого раздела приводится информационная справка о богатствах заповедного Таймыра — растительном царстве и животном мире. Отдельный раздел — стихия огня — посвящён теме нарушения природного баланса — загрязнению, лесным пожарам, браконьерству и изменению климата.

– Где можно приобрести уникальное издание?

– «Заповедные стихиИ» будут распространяться в течение 2023 года в качестве познавательной сувенирной продукции на мероприятиях «Заповедников Таймыра». Мы также передали сборники в городскую библиотеку, познакомиться с книгой можно в читальном зале.

– Какие новые проекты запланированы на ближайшее будущее?

– В новом творческом сезоне наших участников и друзей ждут интересные мероприятия и конкурсы. 2023 год в «Заповедниках» будет посвящён теме «Мой дом — Арктика». В январе стартует конкурс «Айка» в честь белого медведя. А в феврале — цикл конкурсов в рамках Международной акции «Марш парков», в него войдут: традиционный конкурс художественного творчества «Мир заповедной природы»; конкурс рисунка по теме года от «Заповедников Таймыра»; конкурс заповедного комикса; конкурс выставок декоративно–прикладного творчества в детских садах; литературный конкурс.

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Сердечно поблагодарив Алёну Игоревну за подробный рассказ и организацию мероприятия, я обратилась с вопросом к Ирине Месропян, ведущему специалисту по экологическому просвещению «Заповедников Таймыра»:

– В чём особенность издания?

– «Заповедные стихии», по сути, обобщают результаты большой совместной работы отдела экологического просвещения «Заповедников», наших партнёров по экологическому просвещению и участников многочисленных конкурсов и акций.

– Как вам идея разделить все работы по стихиям?

– Основа здоровой жизни на планете — баланс четырёх природных стихий. Каждая из них имеет положительные и отрицательные проявления. Нарушение этого равновесия ведёт к локальным и глобальным проблемам окружающей среды. Идейное содержание сборника заставляет задуматься над вопросом, кто же несёт ответственность за сохранение этого хрупкого баланса.

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Своим впечатлением об изданиях, выпускаемых «Заповедниками Таймыра», поделилась библиограф Елена Дмитриевна Мухаметчикова:

– После презентации наша библиотека пополнилась замечательным сборником. Мы очень ценим издания, которые увидели свет благодаря «Заповедникам Таймыра». В фондах городской библиотеки хранится как научная, так и научно–популярная литература.

– Какие научные труды находятся в фондах библиотеки?

– Это работы сотрудников заповедников, а также учёных и исследователей, работавших на Таймыре. Но даже научные изыскания читаются с интересом, потому что они о нашей территории и всегда сопровождаются иллюстрациями и уникальными фотографиями.

Если говорить о научно–популярной литературе, то в первую очередь стоит отметить книгу «Живая природа Таймыра» — маленькую энциклопедию животного и растительного мира полуострова. «Насекомые плато Путорана» — первое иллюстрированное издание справочного характера. Фотоальбом «Таймыр. Путорана. Толсторог» — о редком снежном баране, эндемике плато Путорана. А также книгу «Растения Севера».

– Какие книги о плато Путорана находятся на полках библиотеки?

– О плато Путорана у «Заповедников Таймыра» вышел целый ряд материалов. Например, «Плато Путорана — жемчужина Российского Заполярья», «Путоранская прогулка». А в 2020 году нас порадовали путеводители по трём заповедникам — небольшие справочники, в которые вошла вся история создания заповедника, сведения о территории, флоре и фауне.

Прекрасные фотографии, интересные особенности природы, неожиданные факты, даже чудеса — всё это есть в изданиях «Заповедников Таймыра». Мы безмерно благодарны авторам и издателям за активную деятельность, экологическое просвещение и за то, что они своими работами помогают нам осознать, на какой территории мы живём, помогают узнавать, ценить, беречь и любить живой мир Таймыра.

Одно удовольствие общаться с умными, увлечёнными своим делом людьми! Спасибо всем за интересный рассказ о деятельности наших заповедников.

Презентация сборника «Заповедные стихии» успешно завершилась, но участники мероприятия ещё долго не расходились: общались, обменивались мнениями, делились планами на будущее — просто не решались покинуть сообщество единомышленников, в котором всем было так уютно и интересно.

Желаю всем причастным огромных творческих успехов в популяризации красот Таймыра!