Начался международный конкурс юных чтецов «Живая классика»
Начался международный конкурс юных чтецов «Живая классика»
Около двух миллионов подростков из 85 регионов России соревнуются за звание лучшего чтеца страны. Участникам очного этапа предложили выбрать отрывок из любимой книги прозы, не входящей в школьную программу, и прочесть его вслух. Финалистам конкурса вручат путёвки в международный детский центр «Артек». Суперфинал впервые пройдёт в Санкт–Петербурге.
Классные и школьные этапы конкурса — это начало пятимесячного марафона. В классе у участников будет возможность попробовать себя в роли чтеца и рассказать одноклассникам о любимой книге. Лучшие декламаторы перейдут в школьный этап, где условия строже: отрывок из прозы надо будет прочесть наизусть. Профессиональное жюри оценит и актёрское мастерство.
Важно, что для тех регионов, где эпидемическая обстановка не позволяет провести очные этапы, на сайте конкурса создана платформа для проведения онлайн–этапов. Доступ к ней — через личные кабинеты кураторов, но необходимо заранее забронировать время проведения этапа в таком формате. Смотр пройдёт в социальных сетях.
Участниками могут стать учащиеся 5–11–х классов в возрасте от 10 до 17 лет. Ребятам необходимо выложить в одной из соцсетей одно видео продолжительностью от одной до пяти минут. В посте важно указать свои данные: фамилию и имя, возраст, регион проживания, а также название произведения. Обязательное условие — поставить под постом хештег #живаяклассика2021.
Голосование продлится до 1 марта. Победители онлайн–конкурса сразу попадут в региональный этап всероссийского конкурса и получат возможность выступить в суперфинале на Дворцовой площади в Санкт–Петербурге, а также выиграть ценные призы: смартфоны, электронные книги, образовательные курсы и многое другое.
Международный конкурс «Живая классика» проходит под патронатом Министерства просвещения и с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества при поддержке Театрального института имени Бориса Щукина и глав всех регионов РФ. Генеральный спонсор — группа компаний «Просвещение». Генеральный партнёр конкурса — компания «Норильский никель».