Каково быть наследником старых мастеров в век цифровых технологий, знает норильчанин Кирилл Гагарин

Кирилл Гагарин — человек науки. Работает дефектоскопистом рентгено–, гаммаграфирования в лаборатории неразрушающего контроля Заполярного филиала «Норникеля», а всё своё свободное время посвящает необычному и на удивление архаичному для представителя такой высокотехнологичной профессии хобби — созданию изделий из кожи. По его мнению, прелесть ремесла кожевника состоит в том, что освоить его можно практически в любом возрасте, а организовать мастерскую — прямо у себя дома.

– Моими первыми инструментами были обычный канцелярский нож, металлическая линейка, пара иголок и нитки. Это всё, что понадобится на первых порах, — кроме самой кожи, разумеется. Даже швейная машинка по большому счёту не нужна, я свою купил буквально полмесяца назад, а до этого все изделия шил без применения техники. Впрочем, я до сих пор в большинстве случаев предпочитаю работать руками.

Сейчас–то у меня весь зал превратился в мастерскую, а начиналось всё с маленького столика. Вскоре места на нём стало не хватать, поставил побольше, а через год пришлось сколачивать целую столешницу, чуть ли не во всю комнату длиной. Потом и стенды для инструментов сделал, чтобы всё находилось на своём месте и всегда было под рукой. Это очень удобно: не надо каждый раз по полчаса рыться в ящике.

Теперь в распоряжении нашего кожевенника даже не мастерская, а целая научная лаборатория, разместившаяся в обычной квартире. Бесконечные стеллажи с самыми разнообразными инструментами — от хитрых молоточков до лазерного резака и набора химикатов и реагентов для обработки изделий.

– На самом деле большая часть этого оборудования у меня появилась в прошлом году, когда я окончательно убедился, что занятие своё не брошу. При этом я чётко разделяю два бюджета. То, что я зарабатываю на основной работе, я трачу, что называется, на себя, а весь доход от хобби идёт на модернизацию мастерской и закупку расходников.

Одним из ценных приобретений для мастера стал аэрограф. Ведь сшить кошелёк или обложку для книги — это ещё полдела. Креативный подход — вот что превращает обычный предмет обихода в эксклюзивную дизайнерскую вещь.

– До этого я, конечно, тоже красил кожу, но под кистью, как ни старайся, краска всё равно не так ровно ложится: где–то переходы видны, где–то наплавления. А если взять аэрограф, выходит идеально. Краски я использую специальные, на спиртовой основе — они проникают в слой кожи так, что проще изделие сносить, чем краску стереть.

Пожалуй, самый дорогой аппарат в мастерской — установка для лазерной гравировки по коже. Благодаря ей можно выжигать на изделиях рисунки невероятно тонкой работы, с высочайшей детализацией. Даже для самого опытного мастера такая точность просто физически недостижима. Ещё одним устройством, принадлежащим к эре высоких технологий, стал 3D–принтер.

– Его я купил в качестве эксперимента, не был уверен, что он действительно может пригодиться. Но не прогадал: его применение в кожевенном ремесле — моё ноу–хау. На нём я печатаю штампы для тиснения по коже. Обычно используют металлические, но я подумал, что стоит попробовать изменить практику. Ведь это невероятно расширяет возможности: практически любой нужный штамп можно изготовить самому. Правда, мне перед этим пришлось научиться 3D–моделированию и программированию. Потратил немного времени, напечатал несколько пробных образцов, и оказалось, что такие заготовки ничуть не хуже латунных. Главное, основу подходящую выбрать.

Особое внимание мастер уделяет и качеству кожи, ведь именно оно имеет ключевое значение для получения отменного результата.

– Изначально денег хватало на покупку небольшого листа кожи, который я пускал в дело по максимуму, не гнушаясь даже самыми мелкими обрезками. Материал предпочитаю выбирать лично. В последние годы беру российские образцы. Качество слегка плавает, но соотношение к цене приемлемое. У правильно выделанной кожи много важных свойств. Это не только долговечность, но и гибкость, и то, насколько хорошо материал впитывает краску. Учитывать надо всё, даже мелкие дефекты и повреждения, например, отметки от укусов насекомых.

Заказы у Кирилла расписаны на несколько месяцев вперёд, от многих даже приходится отказываться — не хватает времени. А по твёрдому убеждению мастера хобби в первую очередь должно приносить удовольствие, тогда и изделия будут получаться с душой.

– Сейчас я в отпуске, отдыхаю от трудов праведных, а вообще я выполняю примерно пять заказов в месяц. Но желающих гораздо больше, притом что я себя особо не рекламирую. Но информация как–то расходится не только по друзьям и знакомым знакомых, но и за пределами Норильска. Отправлял работы и в Новосибирск, и в Москву.

Несмотря на то что Кирилл достиг достаточно высокого уровня в кожевенном деле, останавливаться он не собирается. Сейчас задумывается о том, чтобы презентовать свои работы на одном из всероссийских профессиональных форумов «Крафтконе».

Кирилл Гагарин, кожевенник © Фото Егора ТУЛНОВСКОГО

– Корни моего увлечения — в спортивном клубе исторического фехтования «Северное копьё». Мы многое делали сами из натуральных материалов: шили из льна стёганую защиту, мастерили из дерева щиты и обивали их кожей. Потом я решил попробовать полностью перейти на изделия из кожи.

Предмет

Кирилл — один из немногих в Норильске мастеров, умеющих профессионально работать с кожей. В области одного из древнейших ремёсел он применяет самые современные технологии, от 3D–печати до обработки лазером.

Коллекция

На данный момент Кирилл создал более пятисот работ. Фото самых необычных он выкладывает на своей странице в социальной сети. Среди самых ярких заказов — обложка книги «Некрономикон» из фильма «Зловещие мертвецы», кисет для трубки с картой Средиземья и цилиндр в стиле «стимпанк».

Старт

Идея вплотную заняться кожевенным ремеслом пришла Кириллу в голову всего четыре года назад. И за это время из неофита он превратился в признанного автора: заказы приходят со всей России, а клеймо заполярного мастера красуется даже на некоторых предметах, попавших за границу.

Развитие

За один год хобби переросло в постоянное и очень серьёзное увлечение. Одну из комнат Кирилл превратил в мастерскую, освоил создание практичных в повседневной жизни предметов — от обложек для записных книжек до портмоне. Первым опытом стал обыкновенный женский кошелёк, и получился он, как признаётся сам мастер, довольно неказистым. Но неудача охоту к ремеслу у него отбила. Кирилл продолжал попытки снова и снова, пока не вышла вещь, которую было уже не стыдно показать людям. Так и продвигался — от простого к сложному.