Да будет музыка!

На разных языках

«Так это же «Пигмалион! Да, точно «Пигмалион!» — на первых минутах премьеры послышался шёпот в зале. Да, так и есть, новый спектакль «Элиза» — это режиссёрская версия горячо любимого норильскими зрителями Александра Исакова, заслуженного артиста России, художественного руководителя театра «АРТ» и главного режиссёра «Петербург–Концерта», одной из самых популярных пьес Бернарда Шоу. Тот самый «Пигмалион», в котором лондонский профессор фонетики Генри Хиггинс (его роль исполняет заслуженный артист России Сергей Ребрий) заключил пари с автором разговорного санскрита полковником Пикерингом (Николай Каверин), что за шесть месяцев сможет обучить уличную цветочницу Элизу Дулиттл (Анастасия Черкасова) произношению, принятому в высшем обществе, и на светском рауте представит её как герцогиню. А это та ещё задачка, ведь девушка выросла в трущобах, у неё нет никаких манер и говорит она на том самом знаменитом кокни — грубом просторечии лондонских окраин.

«Женщина, издающая такие омерзительные убогие звуки, не имеет право сидеть где бы то ни было. Она вообще не имеет право жить. Не забывайте, что вы человеческое существо, наделённое душой и божественным даром членораздельной речи. Ваш родной язык — язык Шекспира, а вы сидите здесь и квакаете, как простуженная лягушка», — возмущается изобретатель универсального алфавита Хиггинс при первой встрече с будущей подопечной. Просто он ещё не знает, что этот маленький спор выльется в тот самый античный миф о Пигмалионе, который создал совершенную статую Галатеи и без ума влюбился в неё.

– Да, это всё та же история про чувства, про любовь, куда же без этого, — подтверждает Александр Исаков. — Как один человек влияет на другого, а тот, в свою очередь, влияет на него. Только у нас Галатея оказалась настолько сильной, что сама повлияла, можно сказать, создала своего Пигмалиона.

Моя прекрасная леди

Так случилось, что новый спектакль ставился в очень сжатые сроки — всего за полтора месяца. Тем более что «Элиза» — это не драматическая постановка, а музыкальный спектакль с двенадцатью полноценными танцевальными и песенными номерами. Однако Исаков по традиции привез в Норильск свою проверенную команду: хореографа Николая Реутова, с которым он поставил все норильские спектакли; художника Вячеслава Окунева, художника по свету Тараса Михалевского.

Большая нагрузка легла на плечи Елены Булановой — пианистки, преподавателя музыкального вокала и ассистента главного режиссёра Санкт–Петербургского театра музыкальной комедии. Она не только работала с голосами наших актёров, но и выступила аранжировщиком песенных номеров. Они были взяты из известного во всем мире мюзикла «Моя прекрасная леди», ведь ещё в 1956 году американский композитор Фредерик Лоу создал по мотивам пьесы Бернарда Шоу этот настоящий бродвейский (и не только!) шедевр. Впрочем, как отзываются о Елене Булановой сотрудники «Маяковки» и участники мастер–класса по вокалу, который она провела в нашем городе, эта женщина может научить петь даже мёртвого.

– Работать пришлось очень оперативно, — признается мастер по вокалу. — В общей сложности у нас был месяц: сначала мы приехали в мае на две недели и ещё на две — перед премьерой. На самом деле это крайне мало, чтобы сделать такой объёмный спектакль, тем более в драматическом театре. Мы замахнулись на достаточно серьезную постановку и настоящий хит среди мюзиклов — «Моя прекрасная леди». Это очень высокая планка и достаточно громкая заявка. Но актёры — большие молодцы, они проделали огромную работу. Во–первых, справились с поставленной перед ними задачей, сейчас я могу уже это констатировать. Да, были вокальные сложности, но они выполнили всё, что от них требовалось, за что им низкий поклон. Во–вторых, «Элиза» открывает серьёзные перспективы для самого театра на будущие музыкальные постановки. Про вокальный уровень труппы говорить сложно, потому что Норильская драма — это не музыкальный театр, у них вокальный уровень драматических актёров. Конечно, этого было не-достаточно, чтобы начинать такую постановку, но они сделали гигантский шаг в данном направлении. Артисты много репетировали, даже когда я уезжала, занятия по вокалу продолжались, за это огромное спасибо педагогам и концертмейстерам, которые готовили их. Надеюсь, что уроки вокала будут продолжаться и после выпуска «Элизы». Ведь если мы хотим двигаться в этом направлении и дальше, нужно обязательно развивать свои навыки.

Самая сложная партия досталась исполнительнице главной роли Анастасии Черкасовой — всем известный хит «Я танцевать хочу». Непросто было и Алексею Ковригину, сыгравшему роль Фредди и получившему не менее известную песню «Здесь в вечерний час». Как отмечает Елена Буланова, эти партии требуют серьёзной вокальной подготовки, их нужно петь, просто петь. Эти номера не получится просто проговорить, что–то в них сгладить или спрятаться за актёрское мастерство.

– Да, было сложно, так как для меня это первый большой вокальный опыт, — вспоминает исполнительница роли Элизы Дулиттл. Времени было очень мало, но все актёры использовали его максимально продуктивно. О том, что на меня легла ответственность исполнить известнейшую партию «Я танцевать хочу», я старалась не думать, просто делала своё дело. Я очень благодарна Елене Булановой за то, что она мне дала так много знаний по технике вокального исполнения. И тем, что я драматическая актриса, которой вдруг придётся запеть, тоже себя не мучила, просто я человек такой: мне дают роль, я работаю, стараюсь сделать всё, что от меня зависит. Сложно было танцевать и петь одновременно, но постоянные репетиции дали возможность верно распределиться и уже не отвлекаться на это.

Открою небольшой секрет: Анастасия Черкасова отвечала на мои вопросы в письменном виде, так как просто не могла говорить. Во время подготовки к премьере девушка сильно напрягла связки, и врач прописал ей недельное молчание. Однако актриса не переживает, что теперь ей придётся постоянно их напрягать. Отмечает, это всего лишь мышцы, которые при регулярных тренировках приходят в тонус.

Возвращение праздника

Музыкальный спектакль «Элиза», а после премьеры некоторые стали называть эту постановку настоящим мюзиклом, был поставлен при поддержке Фонда целевого капитала «Наш Норильск». В 2021 году Заполярный театр драмы со своим проектом «Обыкновенное чудо в Норильске» выиграл грант программы «Основной ресурс» на сумму 4 миллиона 800 тысяч рублей.

– Мне кажется, что любой проект, который помогает городу и тем, кто здесь живёт, повысить свой профессиональный уровень и сделать какой–то яркий интересный продукт для горожан — это уже успех, — делится Светлана Рубашкина, соучредитель фонда «Наш Норильск». — Спектакль «Элиза» — как раз та самая история. Во–первых, возрождён жанр мюзикла, который когда–то пользовался большим успехом в нашем городе. Во–вторых, то, что мы увидели на сцене, — прямое доказательство, что у музыкальных спектаклей большая перспектива на нашей территории. Я надеюсь, это не последний мюзикл, который будет нас радовать, поднимать настроение и создавать атмосферу лёгкости и праздника, ведь нам всем это нужно. Проект оправдал себя, и инвестиции, вложенные в культуру, были сделаны не зря.

Впрочем, у нашей «Маяковки» приличный опыт в этом жанре. В 1945–1948 годах Норильский Заполярный назывался музыкально–драматическим театром, и там было две труппы: драма и оперетта. Музыкальные спектакли активно ставились при Александре Зыкове, чего только стоят «Как солдат Иван Чонкин самолёт сторожил», «Домик в Коломне», «Сильвия» и другие.

– Я ещё помню то время, когда в Норильске шли музыкальные спектакли, и шли они с огромным успехом, зрители на них ходили с большим удовольствием, – рассказывает Ольга Кораблина, театровед, театральный критик, руководитель кабинета музыкальных театров Союза театральных деятелей России. — Затем время изменилось, на сцене появились другие спектакли, но мне очень приятно, так как у меня базовое образование — это драматический театр, но почти 30 лет я занимаюсь музыкальным, и здесь у меня совпали и профессиональные, и человеческие, и творческие интересы, а ещё любопытство и радость от того, что театр снова возвращается к этой музыкальной истории. На премьере было видно, что артисты делают это с огромным удовольствием, как молодые, так и старшее поколение. Всегда приятно, когда ты отключаешь критика, театроведа, историка театра и включаешься в зрительскую историю, «Элизу» я смотрела исключительно с точки зрения зрителя и поняла, что мне это безумно нравится. Мне понравилось, что постановка лёгкая и лаконичная, ведь сама пьеса очень долгая и, признаться, несколько скучновата. Александр Исаков поступил совершенно удивительным образом, он оставил все главные точки и смыслы, провёл от начала до конца всю драматургию сюжета, при этом не растянув историю до бесконечности, и всё прошло быстро и понятно. Здесь режиссёр, сценограф и хореограф договорились о том, что и о чём они будут ставить. К сожалению, часто бывает, смотришь спектакль и видишь, что каждый постановщик ставил своё: один — про одно, другой — про другое, здесь же всё в ладу друг с другом. Когда есть такое единство, получается замечательный продукт.

– Если быть до конца корректным, это не мюзикл, а всё же музыкальный спектакль, — резюмирует Георгий Ковалевский, музыковед, музыкальный критик, научный сотрудник Российского института истории искусств. — Такой симбиотический жанр между театром драматическим и театром музыкальным. Эта тенденция сейчас наблюдается во многих городах России, точнее продолжается. Замечательно, что эта традиция пришла и сюда, в Норильск, самый северный театр страны и мира. Мне кажется, это важно, чтобы в репертуаре театра были разные спектакли, поскольку публике хочется не только подумать или взгрустнуть, но и праздника, радости в самые разные времена. Здесь получился именно такой спектакль, куда публика может прийти и погрузиться в чувства и эмоции людей, которые сложно найти в новостях, и именно музыка и танцы способна лучше всего это транслировать. У вас замечательные профессиональные актёры, очень хорошая режиссёрская работа, поэтому получился достаточно динамичный, интересный и живой спектакль. Мне кажется, ваша публика должна его оценить, и этот спектакль следует оставить в репертуаре.