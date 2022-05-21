Сегодня в репертуаре коллектива около трёх тысяч произведений различных стилей и направлений. Немало сочинений написано современными композиторами специально для этого оркестра. Себя коллектив позиционирует как «открытый для экспериментов», что они доказали на практике норильчанам. Музыка на стыке народных и эстрадных мотивов в сочетании с поп– и рок–хитами не оставили зрителя равнодушными.

Дирижёр оркестра Валерий Шелепов признался, что немного переживал за то, как воспримут их неординарную программу на Севере, хоть и приезжают они сюда не в первый раз:

— Зритель тут уникальный. Я, видимо, подзабыл прошлый приезд и считал, что еду в холодные края. Думал, там, где холодно, и кровь по–другому циркулирует. Но как нас тепло приняли! Я такого тёплого приема не помню даже в южных регионах нашего края. Это просто грандиозно! Особо хочу отметить интеллигентность и воспитанность публики, её чувство вкуса. Они всё понимают. Очень впечатлили норильские дети — не помню, чтобы где–то дети так слушали сказку, как в Норильске и Дудинке. Видимо, тут очень хорошая воспитательная школа. Они знают этикет, с удовольствием хлопают и внимательно слушают. Обычно приходится применять какие–то актёрские фишки, чтобы завладеть вниманием ребят, а тут слушают все.

Его точку зрения разделяет баритон Виталий Осипов. Буквально полгода назад он был в Норильске с ансамблем народных инструментов «Вольница». В нынешний приезд солист Красноярской филармонии и преподаватель кафедры сольного пения и оперной подготовки Сибирского института искусств имени Хворостовского исполнял первую партию в сказке «Бременские музыканты» и в программе SoundTrack, где прозвучали композиции из отечественных и зарубежных фильмов и телесериалов: «Звёздные войны», «Гладиатор», «Миссия невыполнима», «Пираты Карибского моря», «Крёстный отец», «Тарас Бульба», «Матч», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Неуловимые мстители» и многих других. Дополняли эффект погружения в кинематограф видеопроекции, световые эффекты и актёрская игра исполнителя.

— Мне комфортно работать в таком смешении, хотя я люблю произведения, которые цепляют за струны души. Мне всегда нравились яркие шоу, но гораздо большее потрясение я испытываю, когда песня проникает в самое нутро и происходит какой–то внутренний эмоциональный взрыв. Слава Богу, что есть эти точки соприкосновения со зрителем, когда то, что нравится мне, то, от чего я получаю удовольствие, находит отклик у других людей. Это самые счастливые моменты творчества, когда происходит такое совпадение, — признаётся Виталий Осипов.

В поиске точек соприкосновения важно найти баланс между запросами публики и сохранением академических традиций. Именно на этой тонкой грани творит оркестр, предлагая свои авторские интерпретации.

— Это всегда достаточно сложный вопрос, — делится Валерий Шелепов. — Если мы будем исполнять только традиционную музыку для народного оркестра, то, боюсь, лишимся большей части зрителя. Чтобы показывать народный инструмент, надо, чтобы прежде всего зритель пришёл. И уже потом, постепенно, мы их приведём к тому, что они будут готовы слушать народную музыку. Этот вопрос касается культуры вообще. Я очень рад, что сейчас возрождается всё народное, исконно русское, для нас это хорошее время для развития.

Привезти на Север оркестр, в составе которого полсотни музыкантов, — задача не из лёгких. Плюс нужно освоить четыре разные сценические площадки, настроить звук, разместить исполнителей. С этой задачей коллектив, по словам Шелепова, справляется без проблем.

– Наверное, драматическим актёрам обживать новые площадки гораздо сложнее с их динамичными мизансценами. Нам гораздо проще. Главное — разместиться на сцене, и если мы все вошли, то всё в порядке. Другой вопрос — звук, акустика, тут нам на помощь приходят наши звукорежиссеры, их опыт помогает, исходя из размеров помещения, буквально за час настроиться для концерта, — рассказывает дирижёр.

Пообщались мы и с норильскими зрителями. Людмила Карманова старается не пропускать ни одного культурного события в городе. После эпитетов «грандиозно», «виртуозно», «шедеврально» она призналась, что в какой–то момент еле сдержалась, чтобы не выскочить в проход зала «Маяковки» и не пуститься в пляс. Оказывается, оркестр экспериментирует и с площадками, где подобные желания можно с легкостью удовлетворить.

— У нас проходят, так скажем, «Новогодние огоньки». Не на сцене, а в зале филармонии. Зрители рассаживаются за столики и имеют возможность потанцевать, пообщаться в неформальной обстановке. Достаточно успешный, на мой взгляд, опыт. Опять же, мы часто выступаем на открытых площадках, где зрители вольны выражать свои эмоции, — рассказывает Валерий Шелепов.

С оркестром сотрудничали многие выдающиеся дирижёры и солисты, среди них — народные артисты страны Иосиф Кобзон, Любовь Казарновская, Дмитрий Хворостовский и многие другие. Теперь к этому внушительному списку можно добавить солиста театра «Геликон–Опера», участника шоу «Голос» Первого канала, участника мюзиклов компании Stage Entertainment Дмитрия Янковского. На Севере он побывал впервые. По его словам, места у нас «крайне суровые, но в этом есть романтичная изюминка, а люди здесь светлые и очень позитивные».

— Моя программа называется NEOPERA. С нею я гастролирую по нашей стране и за рубежом. А благодаря наличию партитур на любой состав оркестра, сотрудничаю со всеми коллективами и их руководством, кому интересна организация подобных мероприятий. Программа постоянно обновляется, что делает её актуальной! — отмечает Дмитрий.

Смешение музыкальных жанров находит своё отражение в исполнении Дмитрия. В начале концерта неподготовленный зритель может даже смутиться, увидев карикатуру на серьёзного оперного исполнителя в гротескных движениях и мимике. Но потом вас непременно затянет в водоворот обаяния и юмора артиста. Но это лишь элемент шоу, за которым вас ждёт бархатное, проникновенное исполнение, и раз за разом будут поражать переходы в одной композиции от «смутно знакомой оперной арии» до почти родной «Тучи» «Иванушек International».

— Мой проект — это моё детище. Так сказать, мой пятый ребёнок, — делится Дмитрий Янковский. — Цель этого проекта — популяризация академического и классического искусства, благодаря новому взгляду и подаче самого материала. Ну и, конечно, все обработки, которые звучат на моих концертах, просто мне очень нравятся.