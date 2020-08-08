День коренных малочисленных народов отметят в Дудинке онлайн

Уже сегодня учреждения культуры столицы Таймыра подготовят видео— и аудиопоздравления, которые будут транслироваться на улицах города. Накануне Таймырский дом народного творчества записал в тундре видеофильм, в котором представители пяти основных этносов — нганасаны, долганы, эвенки, ненцы и энцы — на родных языках размышляют о судьбах и культуре своего народа. В соцсетях эта работа будет сопровождаться титрами на русском языке.

А в минувший четверг, 6 августа, сотрудники ТДНТ собрались на этнической площадке «Таймырская Ойкумена», чтобы по традиции зажечь праздничный «Огонь дружбы». Жители ближайших домов из окон смогли увидеть это яркое зрелище и праздничные выступления творческих коллективов Главного чума Таймыра.