День открытых дверей в Музее Норильска

25 и 26 сентября Музей Норильска приглашает норильчан на день открытых дверей. В честь международного дня туризма для свободного посещения будет доступна постоянная композиция «Территория» с бесплатным аудогидом на базе популярного туристического сервиса izi.TRAVEL. Композиция «Территория» посвящена полуострову Таймыр, с его загадочной природой, самобытными и удивительными коренными народами.

С новой функцией аудиогид каждая экспозиция откроется с новой стороны. Теперь материал станет доступнее, понятнее и информативнее. Голосом мобильного помощника и виртуальным гидом стал Александр Смирнов, старший научный сотрудник.

Аудиогид станет доступен в Музее Норильска с 25 сентября. Для этого необходимо загрузить приложение izi.TRAVEL в Play Маркете для мобильных устройств на Android или в App Store для Apple. В поисковой строке приложения введите «Музей Норильска», далее выберите экскурсию «Территория». Музейные смотрители в залах окажут помощь при необходимости. Обращаем внимание, что в музее аудиогид следует прослушивать через наушники, чтобы не мешать другим посетителям. Загружайте экскурсию полностью или по частям через QR-коды на витринах.

Экспозиция «Территория» будет открыта для бесплатного посещения 25 сентября с 13.00 до 21.00 и 26 сентября с 11.00 до 19.00. В музее проводится обязательная термометрия, в приоритете масочный режим и социальное дистанцирование.