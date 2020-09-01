В главном зале каждый может поучаствовать в увлекательном квесте «День знаний с Музеем Норильска» по действующим экспозициям.

Для ценителей прекрасного в художественном зале продолжаются выставки:

- «Ради жизни на Земле» — военные сюжеты, которые советские художники воплотили в своих картинах;

- «Художники, прошедшие войну. Художники Я. С. Еселевич, А. Ф. Калинин, А. Я. Климанов» - в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне;

- «Праздничный букет» — работы М. Е. Черняевой к 80-летию художника;

- «Время, вперёд!» — произведения советской живописи и графики.

День открытых дверей будет проходить в Музее Норильска по адресу: Ленинский пр., 14, и художественной галерее, Талнахская, 78, с 11.00 до 19.00. Для детей до 18 лет вход бесплатный. И не забывайте про масочный режим.

Справки по телефонам:

Музей Норильска - 46-13-27, 46-13-26

Художественная галерея - 43-35-69, 43-35-68.