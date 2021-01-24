День рождения Владимира Высоцкого в этом году придётся отметить онлайн

Ежегодно в день рождения Владимира Семёновича, 25 января, норильские барды собираются в культурно–досуговом центре им. В. Высоцкого. В этот раз из–за пандемии решено устроить лишь онлайн–концерт с участием ведущих норильских исполнителей. На страницах КДЦ в соцсетях можно будет увидеть и программу, представленную Домом Высоцкого на Таганке. Зрители, которые придут на текущие сеансы в культурно–досуговый центр, смогут увидеть фотовыставку, посвящённую знаменитому актёру и поэту, а также сделать снимки в фотозоне, где организаторы разместили предметы быта 1970–1980–х годов — от магнитофона с бобинами до пластинок с записями Высоцкого.