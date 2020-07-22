День рыбака отметили в Волочанке и Усть-Аваме

Поздравления с традиционным летним праздником сельчане услышали в записи. Мера была принята в связи с ограничениями, введёнными в Красноярском крае для защиты от коронавирусной инфекции.

В аудиообращении сельчан поздравил глава Дудинки Юрий Гурин. В честь праздника памятными подарками наградили старейших жителей и юбиляров Волочанки и Усть-Авама. Во время праздничных мероприятий жители Волочанки и Усть-Авама услышали онлайн-концерт, подготовленный специалистами городского Центра народного творчества, сообщается на сайте администрации Дудинки.

Специалисты сельского клуба посёлка Усть-Авам накануне события организовали для земляков спортивные соревнования, в которых приняли участие 28 спортсменов. В тройном национальном прыжке победителем стал Елисей Сотников, в поднятии гири сильнейшим был признан Николай Костёркин, он же победил в состязании по перетягиванию палки.

23 усть-авамца приняли участие в конкурсной программе «Рыбаки». Самый большой улов оказался у Екатерины Турдагиной, самую большую рыбу удалось поймать Юлии Елогирь, а самым юным рыбаком стал девятилетний Александр Левицкий. Также состоялся конкурс декоративно-прикладного творчества «Радужное чудо». Мастерицы представили изделия из бисера, сукна, ниток и вязаные работы. Победительницей в детском конкурсе рисунков стала Камилла Костёркина. В конкурсе «Кулинарный рейтинг» победу за приготовленные блюда национальной кухни одержала Евгения Турдагина.

В Волочанке дети и поселковая молодёжь приняли участие в спортивном турнире «Велотур-2020». По итогам соревнований самыми быстрыми и умелыми велосипедистами были признаны Игорь Синицын и Жанна Серюк. На набережной реки Хета состоялся конкурс рыбаков. Екатерина Серюк стала победительницей конкурсов «Самый первый и самый большой улов» и «Самая большая рыба». В сельском клубе для волочанцев открылись выставки «Культурная жизнь Волочанки» и «Национальные мотивы». Во время празднования Дня рыбака и Дня посёлка победители спортивных и творческих конкурсов получили подарки. А затем победители конкурса «Строганина» угостили земляков приготовленным рыбным деликатесом.