День семьи, любви и верности можно будет отметить и в выходные

10 июля в 12.00 в Городском центре культуры пройдёт конкурсно-развлекательная программа «Одного поля ягодка». Норильчане смогут принять участие в весёлых конкурсах в компании хранителя северной ягоды Медведя и его верного товарища Боровичка, в розыгрыше вкусных призов, а также сфотографироваться с надувными фигурами наших северных ягодок в специальных фотозонах. А 11 июля в 12.30 в актовом зале епархиального управления по адресу ул. Пушкина, 11, будет представлена концертная программа, посвящённая празднику святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских, «День семьи, любви и верности», организованная в рамках епархиального фестиваля православных семейных ценностей и традиций. Подробнее с программой фестиваля можно ознакомиться на сайте norilskeparhia.ru.

В Кайеркане 10 июля с 12.00 до 16.00 будет открыта специальная почта-точка «С любовью из Норильска!», организованная КДЦ «Юбилейный» совместно с кайерканским отделением «Почты России». Каждому гостю праздника представится уникальная возможность бесплатно отправить в любую точку нашей огромной страны своим родным и близким открытку с логотипом Дня семьи, любви и верности и эмблемой 65-летия Кайеркана. На площади КДЦ и в фойе первого этажа в этот день будут открыты фотозоны «7Я» и «Ромашка», а на втором этаже юным кайерканцам откроет свои двери арт-галерея «С Днём семьи!», где вместе с родителями они смогут создать свой тематический живописный шедевр и представить его всем присутствующим, а ещё собрать мега-пазлы «Ромашковое настроение». В 15.00 в кинозале начнётся концертное шоу «Семейный пикник», в программе которого — танцы, песни, игры и семейный конкурс талантов. Вход — по пригласительным билетам, справки по телефонам: 39-26-72, 39-24-18.