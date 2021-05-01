Держим ритм

«Танцевальное пространство» находится на ул. Нансена, 72, а идея его создания принадлежит председателю местной городской общественной организации «Танцуют все» и руководителю ансамбля современного эстрадного танца «Шкода» Лилии Якуповой.

Через тернии...

В 2015 году в городе появилась некоммерческая организация «Танцуют все». А осенью 2017 года руководитель этой организации Лилия Якупова, благодаря конкурсу социальных проектов благотворительной программы «Норникеля» — «Мир новых возможностей», выиграла грант в размере пяти миллионов рублей.

– Идея создания танцевального пространства возникла давно, — говорит Лилия Якупова. — В какой–то момент мы просто перестали помещаться в Городском центре культуры. Летом 2017 года администрация города и управление имущества выделили организации «Танцуют все» в безвозмездное пользование помещение на ул. Нансена, 72. А до этого мы занимались на площадках различных организаций города. Конечно, детям и сейчас приходится побегать, но большая часть занятий проходит в нашем пространстве.

Как только мы получили грантовые средства, ремонт на ул. Нансена, 72, закипел. На том этапе сумма мне казалась огромной. Но когда начинаешь делать ремонт, то понимаешь, что это не так уж много... Начали вылезать различные сюрпризы: появились проблемы с подпольем, дала течь крыша и так далее. В итоге сроки открытия сдвинулись с осени на декабрь 2018 года.

Пока получилось привести в порядок только часть помещений, но остались и те, которые ещё ждут своего часа. Общая площадь «Танцевального пространства» — 700 квадратных метров, а готово всего 300.

Работы велись всем миром. Помогали подрядные организации, попробовали себя в качестве волонтёров родители детей, занимающихся в студии. Это не намного, но уменьшило стоимость работ.

– Самым сложным в реализации проекта был именно ремонт, — говорит Лилия Якупова. — Приходилось учитывать и помнить всё — от требований СанПиН до соответствия нормам материалов, используемых в ремонтных работах.

Первые па

Наконец, 11 декабря 2018 года студия распахнула свои двери для ребят — в полную силу заработали два танцевальных зала. Но у НКО оставались определённые обязательства перед «Норникелем». В социальном проекте было прописано, что на базе танцевального пространства будут проводиться бесплатные занятия по хип–хопу для подростков, появятся группы для малышей от трёх до шести лет, а также будут предусмотрены льготы по оплате занятий для детей из многодетных или малообеспеченных семей и опекаемых ребятишек.

– Несмотря на пандемию, мы сохранили бесплатную группу для подростков от 13 до 17 лет, — продолжает Лилия Ирфатовна. — Через год–два они могут перейти в состав «Шкоды». Удалось сохранить и минимальный членский взнос для детей из льготных категорий семей в размере 20 процентов от стоимости посещения занятий.

На момент открытия в декабре 2018 года, у нас уже было пять групп и соответственно пять составов и два хореографических зала. В начале проекта занимались 200 ребятишек. Сейчас работают десять групп подготовки и шесть составов, и количество залов увеличилось до трёх. А учеников теперь более 300. В группах подготовки дети занимаются два–три раза в неделю. В основном это те, кто ещё не решили, насколько им нужны танцы и хотят ли они посвящать им больше времени. Те ребята, которые понимают, что танцы — это серьёзно, и хотят, чтобы в будущем хореография стала частью их жизни, переходят в один из составов коллектива «Шкода».

Для малышей мы проводим три вида разноплановых занятий. Первое — проходит на полу в партере и направлено на профилактику косолапия и плоскостопия, а также укрепление костно–мышечного каркаса. Второе — это ритмика, которая улучшает координацию движений и мозговую активность. Третье — общая физическая подготовка (ОФП), плюс немного растяжки. На начальном этапе наша задача не ввести ребёнка в какой–то определённый вид танца, а поставить полностью корпус: руки, ноги, осанку, чтобы он знал, что такое прямые колени, натянутые стопы и растяжка, и только после этого принимал решение — идти дальше в танцы или нет.

В занятия ребятишек от шести лет добавляются классический танец, хип–хоп (раз в неделю) и обязательная ОФП. Ученикам постарше вводим в программу занятий современный танец, стилизацию народного танца, но классический урок и общая физическая подготовка остаются обязательными.

А вот школьникам 9–11 лет, которые приходят к нам без начальной танцевальной подготовки, чтобы заниматься именно хип–хопом, такие хореографические премудрости не нужны. Правда, если через год–два они захотят влиться в состав «Шкоды», им придётся осваивать классический урок, заниматься ОФП и так далее.

Помечтаем?

Лилия Якупова говорит, что с планами сейчас всё сложно. Пандемия дала небольшую передышку, чтобы подумать, а сейчас снова — как белки в колесе.

– С момента открытия танцевального пространства я поняла, что нужно уметь совмещать предпринимательство и бизнес с некоммерческой деятельностью и работой в бюджетном учреждении, в ГЦК, — поясняет она. — Эти составляющие важны для налаживания партнёрских отношений и успеха организации. В мае 2018 года я как индивидуальный предприниматель получила беспроцентный заём у «Норникеля» и как ИП помогла некоммерческой организации сделать часть ремонта, вкладывала силы и средства в развитие танцевального пространства.

Благодаря этому проекту у нас появилась возможность открыть группы для большего количества желающих танцевать. Большее количество начинающих танцоров позволяет закрыть дефицит танцующих детей, когда уходят выпускники и коллектив остаётся без подготовленных танцоров, которые могут выступать на сценах города и представлять Норильск на выездных конкурсах. Да и отсев детей достаточно велик — к 11-му классу остаётся только пять процентов от всего количества поступивших.

Партнёрство бизнеса, НКО и бюджета позволило нам пережить пандемию. Мы получили помощь от государства и отсрочку по выплате беспроцентного займа. Нам помогали оплачивать коммунальные услуги, дали время, чтобы заплатить за ремонтные работы. Если бы я не работала в бюджетной организации, наверное, было бы сложнее выжить, потому что дохода тогда вообще не было. То, что мы зарабатывали на мастер–классах онлайн, уходило на коммуналку.

Сейчас занятия в танцевальном пространстве возобновились, и его руководитель мечтает о новом проекте — танцевальной резиденции в Норильске. В ближайшее время Лилия Якупова вновь засядет за написание проекта для благотворительной программы «Мир новых возможностей». Она надеется получить финансовую поддержку и отремонтировать оставшиеся комнаты, чтобы педагоги, которые будут приезжать в Норильск со своими мастер–классами, жили на базе танцевального пространства и здесь же могли репетировать и творить. Это позволило бы сэкономить деньги на аренде жилья для них.

– Наша некоммерческая организация «Танцуют все», как аквариум для мальков, которые потом переплывают в большой аквариум — Городской центр культуры, — добавляет Лилия Якупова.

В 2017 году победителем конкурса социальных проектов благотворительной программы «Норникеля» — «Мир Новых Возможностей», в номинации «Полюс города» стал проект DANCE SPACE (Танцевальное пространство). На его реализацию было выделено 5 миллионов рублей