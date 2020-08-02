МАУ ИЦ «Норильские новости»

Десятый номер литературного альманаха «Клондайк» ждёт своих читателей

Десятый номер литературного альманаха «Клондайк» ждёт своих читателей

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Десятый номер литературного альманаха «Клондайк» ждёт своих читателей

Десятый номер литературного альманаха «Клондайк» ждёт своих читателей

Основная тема юбилейного выпуска — родной Норильск. Тираж в 150 экземпляров ждали ко Дню города, но на дорогу домой из издательства в Чебоксарах времени ушло больше, чем планировалось.


Выпуск презентуют в Центре литературного творчества «Водолей» в новом творческом сезоне.

Среди авторов альманаха — победитель конкурса «Рыцарь поэзии–2020» Наталья Шишкина, известный переводчик Лариса Фоменко, руководитель Союза писателей Таймыра Татьяна Шайбулатова, а также Александр Васянович, Ирина Пономаренко, Елена Рудских–Яшина и другие любители литературного творчества.


Сборник по традиции выходит на средства норильчан.

Текст Ирина Даниленко
2 августа в 10:31 380
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