Десятый номер литературного альманаха «Клондайк» ждёт своих читателей

Основная тема юбилейного выпуска — родной Норильск. Тираж в 150 экземпляров ждали ко Дню города, но на дорогу домой из издательства в Чебоксарах времени ушло больше, чем планировалось.



Выпуск презентуют в Центре литературного творчества «Водолей» в новом творческом сезоне.

Среди авторов альманаха — победитель конкурса «Рыцарь поэзии–2020» Наталья Шишкина, известный переводчик Лариса Фоменко, руководитель Союза писателей Таймыра Татьяна Шайбулатова, а также Александр Васянович, Ирина Пономаренко, Елена Рудских–Яшина и другие любители литературного творчества.



Сборник по традиции выходит на средства норильчан.