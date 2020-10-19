Внутренний мир ребёнка на холсте

«Мир внутри меня» - именно так организаторы назвали выставку и неспроста, цель её создания - помочь детям с ограничениями возможностями здоровья выразить свой внутренний мир на холсте. В галерее представлены 65 станковых, живописных и графических произведений.

На открытии выставки присутствовали не только юные художники и родители, но и преподаватели, которые волновались не меньше своих воспитанников, несмотря на то, что у самих не одна выставка за плечами. Организация выставки «Мир внутри меня» была идеей преподавательского состава Талнахской школы искусств, который ежедневно с душой помогает своим подопечным развивать художественное восприятие.

В завершение церемонии открытия прошло награждение юных талантов, во время которого они представляли свои работы. Каждая из них говорила сама за себя. Многие детки выразили на холстах свой автопортрет – от ярких, сочных красок, до преобладания синих холодных тонов, но с чувством тепла и уюта. В каждом мазке есть особая свежесть и детская непосредственность.

К сожалению, в нашем городе проблема изоляции детей с ограниченными возможностями здоровья актуальна как никогда. Зачастую они лишены полноценного общения со сверстниками, не имеют возможности посещать общеобразовательные учреждения. Потому круг их общения заканчивается на своей семье и преподавателях, которые занимаются с ними на дому. А по достижению совершеннолетия, как правило, дети оказываются в полной социальной изоляции.

Напомним, что насладиться картинами молодых и, безусловно, талантливых авторов можно до 25 октября в Норильской художественной галерее.