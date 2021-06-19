МАУ ИЦ «Норильские новости»

Дипломники Норильского колледжа искусств приглашают норильчан на свои выпускные экзамены

Дипломники Норильского колледжа искусств приглашают норильчан на свои выпускные экзамены

Главная / Новости / Культура

Дипломники Норильского колледжа искусств приглашают норильчан на свои выпускные экзамены

Дипломники Норильского колледжа искусств приглашают норильчан на свои выпускные экзаменыДипломники Норильского колледжа искусств приглашают норильчан на свои выпускные экзаменыДипломники Норильского колледжа искусств приглашают норильчан на свои выпускные экзаменыДипломники Норильского колледжа искусств приглашают норильчан на свои выпускные экзаменыДипломники Норильского колледжа искусств приглашают норильчан на свои выпускные экзамены

Четверокурсники отделения «Сольное и хоровое народное пение» Алёна Сергейчик, Александра Качинская, Наталья Абозина и Александр Тарасов, ученики преподавателей Георгия Диденко и Анны Шунц, уже представили в Городском концертном зале свою дипломную работу «ЦиркЪ Ануваливона». Они создали трогательную и весёлую историю цирковой труппы вместе с ансамблем «Печки–лавочки» и своими друзьями. Аттестационная комиссия удостоила творчество каждого участника отличной оценки. Интересно, что эти выпускники продолжат заочно учиться в Челябинском институте культуры. А работать они намерены в учреждениях культуры нашего города и столицы Таймыра.

И выпускники отделения «Театральное творчество» Александра Фрадкина и Алексей Гайван защитились на отлично, подготовив для показа спектакль «От красной крысы до зелёной звезды» по оригинальной пьесе Алексея Слаповского. Постановка состояла из 10 новелл о том, как нелегко бывает людям сделать шаг навстречу друг другу. В постановке приняли участие студенты разных курсов отделения «Театральное творчество», которое в этом учебном году возглавил бывший актёр Заполярной драмы Валерий Хамин. Сюрпризом для зрителей, до отказа заполнивших зал НКИ на ул. Комсомольской, 10, стало участие в спектакле выпускника прошлых лет Николая Ухина, который недавно вернулся со службы в армии.

А 19 июня норильчан приглашают оценить выпускные квалификационные работы студентов хореографического отделения, которым руководит Олег Иванов. Концертная программа «На одном дыхании» состоится в 12.00 в Городском концертном зале на ул. Богдана Хмельницкого, 17а, с участием студентов отделения «Сольное и хоровое пение», ансамбля «Печки–лавочки» и коллектива спортивного бального танца ГЦК «Болеро».

Текст Ирина Даниленко
Фото Ирина Яринская
19 июня в 14:02 4930
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также