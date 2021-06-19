Дипломники Норильского колледжа искусств приглашают норильчан на свои выпускные экзамены

Четверокурсники отделения «Сольное и хоровое народное пение» Алёна Сергейчик, Александра Качинская, Наталья Абозина и Александр Тарасов, ученики преподавателей Георгия Диденко и Анны Шунц, уже представили в Городском концертном зале свою дипломную работу «ЦиркЪ Ануваливона». Они создали трогательную и весёлую историю цирковой труппы вместе с ансамблем «Печки–лавочки» и своими друзьями. Аттестационная комиссия удостоила творчество каждого участника отличной оценки. Интересно, что эти выпускники продолжат заочно учиться в Челябинском институте культуры. А работать они намерены в учреждениях культуры нашего города и столицы Таймыра.

И выпускники отделения «Театральное творчество» Александра Фрадкина и Алексей Гайван защитились на отлично, подготовив для показа спектакль «От красной крысы до зелёной звезды» по оригинальной пьесе Алексея Слаповского. Постановка состояла из 10 новелл о том, как нелегко бывает людям сделать шаг навстречу друг другу. В постановке приняли участие студенты разных курсов отделения «Театральное творчество», которое в этом учебном году возглавил бывший актёр Заполярной драмы Валерий Хамин. Сюрпризом для зрителей, до отказа заполнивших зал НКИ на ул. Комсомольской, 10, стало участие в спектакле выпускника прошлых лет Николая Ухина, который недавно вернулся со службы в армии.

А 19 июня норильчан приглашают оценить выпускные квалификационные работы студентов хореографического отделения, которым руководит Олег Иванов. Концертная программа «На одном дыхании» состоится в 12.00 в Городском концертном зале на ул. Богдана Хмельницкого, 17а, с участием студентов отделения «Сольное и хоровое пение», ансамбля «Печки–лавочки» и коллектива спортивного бального танца ГЦК «Болеро».