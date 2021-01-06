​7 и 8 января для норильчан пройдёт онлайн-шоу «Супергерои спасают Новый год»

Зрителям предстоит пройти необыкновенные интерактивные испытания вместе с мальчиком Фло и супергероями, чтобы вернуть Деду Морозу волшебную силу. Он лишился её из-за волшебной игры, которую подарили Фло. И мир словно перевернулся с ног на голову: в Африке ударил мороз и всё покрылось льдом, а на Севере жара и тают снега.

О том, как стать участником онлайн-шоу, читайте на сайте-инструкции: supergeroi-nn.ru

Это новогодний подарок от «Норникеля» всем ребятам и взрослым, проживающим на территориях присутствия компании. Ранее стартовали игры «Тайны Нового года» и «Успеть к Рождеству», квест «Снежная королева», состоялся показ мультфильма «Заполярная сказка», события которого разворачиваются в Норильске. Продолжит программу новогодних онлайн-мероприятий компании «Норникель» показ мультипликационного фильма «Волшебные краски Заполярья». Он создан на основе рисунков детей работников «Норникеля». Посмотреть мультик можно с 8 по 14 января на сайте краскизаполярья.рф. Возрастная категория 0+.