МАУ ИЦ «Норильские новости»

Для школьников объявлен конкурс «Дети одной реки»

Для школьников объявлен конкурс «Дети одной реки»

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Для школьников объявлен конкурс «Дети одной реки»

Для школьников объявлен конкурс «Дети одной реки»

Межрегиональный конкурс творческих работ проходит с 2018 года. Принять в нём участие могут школьники Красноярского края, Хакасии, Тывы и Иркутской области.

Ребят просят отразить историю народов, населяющих берега Енисея, в сочинении, стихотворении, фотографии или рисунке. Работы участники могут выполнить на одну из предложенных тем: «Народности», «Природа», «Архитектура», «История».

Конкурсные заявки и творческие работы принимаются на сайте рдш.рф. Победители получат дипломы и памятные подарки.

Фото из открытых источников
3 сентября в 12:06 410
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