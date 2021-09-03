Для школьников объявлен конкурс «Дети одной реки»

Межрегиональный конкурс творческих работ проходит с 2018 года. Принять в нём участие могут школьники Красноярского края, Хакасии, Тывы и Иркутской области.

Ребят просят отразить историю народов, населяющих берега Енисея, в сочинении, стихотворении, фотографии или рисунке. Работы участники могут выполнить на одну из предложенных тем: «Народности», «Природа», «Архитектура», «История».

Конкурсные заявки и творческие работы принимаются на сайте рдш.рф. Победители получат дипломы и памятные подарки.