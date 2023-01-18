Для жителей Дудинки и Талнаха покажут красочную сказку «Легенда о солнце»

В «Легенде о солнце» примут участие артисты Дудинского народного камерного театра при участии артистов ансамблей «Хэйро», вокальной группы «Сулускан», а также молодёжной хореографической студии «Комильфо». Режиссёр постановки — Катерина Ушакова.

Главные герои отправятся вместе со зрителями в путешествие по заснеженным просторам Таймыра. Они успеют прекратить противостояние двух шаманов и спасти свой удивительный край от чёрной пурги и вечного холода. Сказочную атмосферу создадут декорации, а также костюмы артистов, изготовленные по авторским эскизам художника камерного театра Владимира Лобанова.

Первый показ спектакля состоялся в Дудинке в 2019 году. Он был посвящён полувековому юбилею заслуженного коллектива народного творчества РФ Таймырского ансамбля песни и танца народов Севера «Хэйро».

Показ спектакля «Легенда о Солнце» в Дудинке состоится 21 января в 15.00 в городском Доме культуры. Жители и гости Талнаха смогут посмотреть сказочное представление 6 февраля в КДЦ им. В. Высоцкого. Начало представления в 16.00 и в 18.00.

Справки по телефонам: 2-77-06, 2-77-10, 5-17-72, 8-981-680-65-15.