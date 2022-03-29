Дмитрий Карасев поздравил работников культуры Норильска с профессиональным праздником

Поздравления принимали работники Городского центра культуры, культурно-досуговых центров «Юбилейный» и имени Высоцкого, школ искусств Норильска, Талнаха, Кайеркана и Оганера, музыкальной и художественной школ, Музея Норильска, управления по делам культуры и искусства, кинокомплекса «Родина», Норильского колледжа искусств и Центральной библиотечной системы.

«Несмотря на оторванность от Большой земли, Норильск всегда был известен культурными событиями. Благодаря вам о нём знают далеко за пределами Красноярского края. Когда город отмечает праздники, вы в это время, как правило, трудитесь. Днём, а порой и ночью придумываете, чем порадовать и удивить норильчан. Огромное спасибо за ваш труд, крепкого здоровья и успехов во всем. С праздником!» - обратился к присутствующим глава Норильска Дмитрий Карасев.

Слова приветствия в адрес виновников торжества произнесла и депутат Законодательного собрания Красноярского края, заместитель председателя комитета по образованию и культуре Ирина Субочева: «Культура – это индикатор того состояния, в котором находится общество. Думаю, что высокие задачи, стоящие сегодня перед работниками вашей сферы, норильская культура выполнит с честью и достоинством, как это всегда было с момента зарождения города. Желаю вам не останавливаться на достигнутом. В каждом учреждении Норильска есть свой потенциал, и он ещё, поверьте, не исчерпан. Большое вам спасибо. Вместе мы выполним всё, что намечено в комплексном плане, а стратегия каждого учреждения обязательно будет реализована».

Председатель постоянной комиссии городского Совета по городскому хозяйству Роман Сербин также поздравил работников культуры Норильска: «Трудно переоценить роль культуры в современном обществе. Своим нелёгким трудом вы приобщаете жителей нашего города к миру прекрасного, сохраняете традиции, историю, культуру, обеспечиваете связь между поколениями, объединяете жителей нашего города в одну большую семью, фамилия у которой – норильчане. Спасибо за вашу работу, любовь и преданность делу. Я уверен, что благодаря знаниям, опыту, энергии, большому творческому потенциалу вы сделаете культурную жизнь Норильска ещё более яркой и разнообразной».

Вклад в развитие культуры города работников норильских учреждений был отмечен благодарственными письмами и почётными грамотами регионального и муниципального уровней.