Дни и ночи «Родины»

В следующем году кинотеатр «Родина», открывший свои двери зрителям в 1953 году, когда Норильск был удостоен городского статуса, отметит своё 70–летие. На экскурсии «С чего начинается «Родина», которую устроили для зрителей 27 августа, поведали немало любопытных фактов из его истории. Оказывается, официальных документов, подтверждающих точную дату начала работы кинотеатра, найти не удалось. Но в архивах местной прессы, начиная с газеты «Сталинец», упоминается дата 16 октября 1953 года. В этот день состоялся первый общественный показ военной драмы «Звезда». Фильм был снят по известной повести Эммануила Казакевича о подвиге советских разведчиков во время Великой Отечественной войны. Интересно, что картину создали ещё в 1949 году, но выпустили на экраны лишь четыре года спустя. Знаменитый советский актёр Николай Крючков, исполнивший роль сержанта Мамочкина, со временем открыл причину задержки. Оказалось, Сталину не понравилось, что героический сержант перед тем, как взорвать себя, сказал «вот так вот», а не положенное «за Сталина!», и картину убрали на полку...

Среди экскурсантов были и старожилы, вспоминавшие, какие фильмы в разные годы смотрели в любимой «Родине», интерьеры которой так изменились с тех давних пор... Новый заместитель директора кинотеатра Айзада Мамбеткеримова, которая вела экскурсию, показывала на старых фото, как помпезно, в духе сталинского ампира, выглядели когда–то помещения «Родины». Горожане припомнили и то, что вдоль стены кинотеатра, в фойе Голубого зала, в 1960–х стояли аквариумы с рыбками, которых разводил норильчанин Рейнгольд Крашевский, а ещё, что к кассе была придвинута маленькая табуреточка — чтобы юные зрители могли дотянуться до окошка кассира. Кстати, в 1971 году кинотеатр получил статус специализированного детского кинотеатра, и при нём работали аж 16 киноклубов для ребят разного возраста. С 1975 года здесь собирался и клуб любителей кино «Ракурс», его участников не раз приглашали на Московский международный кинофестиваль. Не забыли и о рождённом в «Родине» фестивале–конкурсе аудиовизуальных искусств «Полярная Сова», которому в 2023 году исполняется 20 лет. Последние четыре года он проводится в статусе всероссийского.

Гости праздника поучаствовали и в викторине на знание классики советского кинематографа, сделали снимки на память в фотозоне, где для антуража выставили старый передвижной кинопроектор, кинохлопушку и огромные бобины с плёнкой.

Особая часть экскурсии — посещение музея кино. С его редкими экспонатами зрителей познакомила заведующая отделом организации кинопоказа Наталья Лямшева. Выпускница Санкт–Петербургского кинотехникума, рассказывает о тонкостях родной техники с таким воодушевлением, словно песню поёт. Наталья показала пблике и образцы разных видов кинопленки, и раритетный фильмопроверочный стол, и яуф — ящик для хранения фильмокопий. Напомнила и о том, что с 2014 года кинотеатр стал получать цифровые копии на жёстких дисках. Её словам с фотографий прошлых лет внимала заслуженная, уже ушедшая, гвардия киномехаников и киноинженеров... Среди посетителей были и те, кто знал старейшего киноинженера «Родины» Юрия Александровича Мутовина, «последнего из могикан», которого ещё несколько лет назад «родинцы» поздравляли с Днём кино, а вскоре его не стало...

Закончилась экскурсия в святая святых — киноаппаратной, где установлено современное оборудование канадского и немецкого производства. Наталья Лямшева поделилась, что в своё время ей пришлось срочно осваивать новую технику с помощью коллеги, Жанны Лукьяновой. В киноаппаратной также трудятся Жанна Усенко и старейший киномеханик нашего города Ирина Шутова. Эти специалисты в нашем городе на вес золота. Для них аппаратура — живой организм, к которому они относятся с большой любовью и заботой.

Настоящим подарком ко Дню кино стал показ в видеозале «Родины» фильмов, созданных в последние годы красноярскими документалистами. Он начался после того, как самых маленьких с утра побаловали мультиками. А взрослую программу посвятили Году культурного наследия народов России. Так, «Сельский киномеханик» рассказал о настоящих подвижниках культурного фронта из далёкого таёжного села Нижние Куряты. Ленту снял замечательный режиссёр Александр Калашников, который в прошлые годы представлял в нашем городе фильм «Замороженное время», совместную работу с Михаилом Тарковским, и не раз входил в состав жюри «Полярной Совы», фирменного конкурса нашей «Родины». Мы прямо после просмотра позвонили Александру. Интересно, что в это же время в столице края он обсуждал со зрителями тему кинематографа русской провинции. Мы передали ему привет и поздравления от норильчан. В этом году новый фильм Александра Калашникова «Танго с балалайкой» вошёл в шорт–лист престижного конкурса «Российская Флаэртиана». В сентябре режиссёр вместе с Михаилом Тарковским будет снимать в Туруханске, в частном музее, созданном местным жителем Михаилом Прудченко.

Завершился праздничный день просмотром фильмов Всероссийской акции «Ночь кино». И вряд ли кто–то пожалел о том, что почти семь часов провёл в кинозале. Без сомнения, самый достойный фильм ночного показа — «Чемпион мира». Неожиданным стало то, что в игровой картине удалось столь захватывающе передать атмосферу шахматного поединка, который прошёл в 1978 году между действующим чемпионом Анатолием Карповым и претендентом на этот титул — гроссмейстером Виктором Корчным. История режиссёра Алексея Сидорова с участием Ивана Янковского (внук знаменитого Олега Янковского талантливо сыграл роль Анатолия Карпова) и Константина Хабенского вызывает сильные чувства, настоящую гордость за нашу страну. Об этом мы говорили в перерыве между показами со зрителями.

Порадовало и то, что в зале были молодые ребята, которые любят смотреть отечественное кино, интересуются его историей. Со школьницами Дианой и Юлией мы последними под утро покидали кинозал. Сошлись во мнении, что удачной для своего жанра получилась и комедийная фантасмагория «Пара из будущего» Алексея Нужного, а вот современную киносказку «Последний богатырь. Посланник тьмы» режиссёра Дмитрия Дьяченко мы сообща сочли не лучшей попыткой сделать эпическое фэнтези «а ля рюсс».

Ежегодная акция «Ночь кино» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации прошла в России уже в седьмой раз и собрала более 700 тысяч зрителей на 4200 площадках. Это абсолютный рекорд. Зрители бесплатно смотрели фильмы в кинотеатрах, центрах и домах культуры, в библиотеках и музеях, на городских площадях, в парках и скверах. Только в нашем крае «Ночь кино» охватила 170 площадок. В Дудинке фильмы показали в Таймырском краеведческом музее и кино–досуговом центре «Арктика». Не забыли и об отдалённых посёлках.

И есть хорошие новости, связанные со съёмками кино в нашем крае, где в разные годы было создано около полусотни отечественных фильмов — от «Сказания о земле Сибирской» Ивана Пырьева, «Любить человека» Сергея Герасимова, «Хозяина тайги» Владимира Назарова до «Сибирского цирюльника» Никиты Михалкова. А этим летом в Красноярске шли съёмки киноленты о золотой лихорадке в Сибири. Восьмисерийную игровую картину с рабочим названием «Яр» посвятили 200–летию образования Енисейской губернии, которое будут отмечать в конце этого года. Сериал планируют показать на одном из федеральных каналов. Задуман и фильм о нефтедобыче.

О намерении снимать игровое кино в нашем крае рассказал и народный артист России Алексей Учитель на встрече с губернатором Александром Уссом. Конечно, любопытно, что именно вслед за лентами «Прогулка», «Космос как предчувствие», «Матильда», «Цой» снимет художественный руководитель киностудии «Рок», обладатель многих престижных кинопремий.

Интерес отечественных кинопроизводителей к Красноярскому краю возвращается, наверно, и благодаря появлению региональной программы государственной поддержки кинопроизводства. Специальный краевой закон могут принять до конца 2022 года. Среди мер поддержки, которые планируется предоставлять национальным кинопроизводителям, — субсидии на конкурсной основе для возмещения части затрат, если съёмка проходит на территории края либо темой съёмки является Красноярский край.