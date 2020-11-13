«Дни научного кино» в моногородах
«Дни научного кино» в моногородах
В рамках просветительского проекта «Дни научного кино» жители моногородов могут получить бесплатный доступ к фильмам о науке и технологиях.
Сотрудники вузов, школ, библиотек и культурно-просветительских организаций могут присоединиться к акции и провести для горожан «Дни научного кино». Для этого организаторам необходимо подать заявку на участие и найти помещение для показов фильма. Оргкомитет фестиваля, в свою очередь, предоставит бесплатный доступ не только к фильмам, но и промоматериалу и контент-плану.
До 20 ноября включительно желающие могут зарегистрироваться на сайте https://dnk.csff.ru/user/register и подать заявку на участие.
Более подробную информацию можно получить по ссылке https://dnk.csff.ru/ либо по телефону +7 (999) 717-06-89, Анастасия Морозова.