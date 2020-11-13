МАУ ИЦ «Норильские новости»

«Дни научного кино» в моногородах

«Дни научного кино» в моногородах

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«Дни научного кино» в моногородах

В рамках просветительского проекта «Дни научного кино» жители моногородов могут получить бесплатный доступ к фильмам о науке и технологиях.

«Дни научного кино» в моногородах

Сотрудники вузов, школ, библиотек и культурно-просветительских организаций могут присоединиться к акции и провести для горожан «Дни научного кино». Для этого организаторам необходимо подать заявку на участие и найти помещение для показов фильма. Оргкомитет фестиваля, в свою очередь, предоставит бесплатный доступ не только к фильмам, но и промоматериалу и контент-плану.

До 20 ноября включительно желающие могут зарегистрироваться на сайте https://dnk.csff.ru/user/register и подать заявку на участие.

Более подробную информацию можно получить по ссылке https://dnk.csff.ru/ либо по телефону +7 (999) 717-06-89, Анастасия Морозова.

Фото из открытых источников
13 ноября в 12:59 590
МоногородаДни научного кино
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