«Дни научного кино» в моногородах

Сотрудники вузов, школ, библиотек и культурно-просветительских организаций могут присоединиться к акции и провести для горожан «Дни научного кино». Для этого организаторам необходимо подать заявку на участие и найти помещение для показов фильма. Оргкомитет фестиваля, в свою очередь, предоставит бесплатный доступ не только к фильмам, но и промоматериалу и контент-плану.

До 20 ноября включительно желающие могут зарегистрироваться на сайте https://dnk.csff.ru/user/register и подать заявку на участие.

Более подробную информацию можно получить по ссылке https://dnk.csff.ru/ либо по телефону +7 (999) 717-06-89, Анастасия Морозова.