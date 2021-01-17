На малой сцене Заполярного театра прошла премьера сказки «Дед Мороз и африканское солнышко».

Придумал и поставил её, исполнив ещё и роль Деда Мороза, актёр Денис Чайников. Он уже 14 лет работает в нашем театре. Сочинять сказки для детей Денис начал ещё на материке. Его вдохновлял сын Даня, который за эти годы успел вырасти – сейчас он уже студент. А папа сочиняет и ставит сказки для новых поколений. В нашем театре идут его спектакли для самых маленьких: «Легенда о Красном драконе», «Как Волк и Заяц за ёлкой ходили», «Сказка про дождик», «Приключения на Диком Западе». Идею нового представления подсказала жена–актриса Галина Савина, она же помогла подобрать реквизит и сделать костюмы и декорации. Денис Чайников первоначально примерил на себя роль Волка, но потом стал Дедом Морозом. А хитромудрого Волка, который хотел присвоить себе подарок для Деда Мороза, отлично сыграл Алексадр Герасимчев. В роли Обезьянки, подарившей Деду африканское солнышко, — замечательная Евгения Хитрина. Голосом птицы стала Инесса Талашкевич. Первый показ состоялся в канун Нового года для детей работников театра. Пришли поддержать товарищей и коллеги–артисты, которые с удовольствием подыгрывали из зала и даже готовы были приять участие в действии вместе с детьми, когда на сцене надо было показать свои ловкость и смекалку. Сказка получилась доброй и светлой, как и положено настоящей новогодней истории. Взрослые зрители признались, что им приятно было снова почувствовать себя детьми. Всего за новогодние каникулы спектакль сыграли 12 раз. И вот вам задачка: посчитайте, скольких норильчан согрела сказка про Деда Мороза и африканское солнышко, если в зале присутствовали по 25 зрителей?