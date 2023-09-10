Добро пожаловать!

Омск в Норильске

«Большие гастроли» Омского драматического театра «Галёрка» идут до 10 сентября. Поездку организовал «Росконцерт» согласно гастрольно–концертному плану Минкульта РФ. Омичи покажут пять постановок: «Фрол Скабеев» по пьесе Дмитрия Аверкиева; «За двумя зайцами» по пьесе Михаила Старицкого; «Собака на сене» по пьесе Лопе де Вега; «Дни Турбиных» по пьесе Михаила Булгакова; «Братья Карамазовы» по роману Фёдора Достоевского. Обменные гастроли Заполярного театра пройдут в Омске с 7 по 10 сентября, северяне дадут там четыре спектакля: «Жди меня», «Папа», «Элиза» и «Рикки–Тикки–Тави».

Выбирая постановки для норильского зрителя, Владимир Витько, основатель и бессменный глава «Галёрки», по собственному признанию, руководствовался не удобством, а эффектностью репертуара:

– С самого начала мы создавали старый добрый русский театр. «Фрол Скабеев», с которого мы начали гастроли, как раз из таких. Это озорная комедия, где зритель может насладиться исконно русской речью, сочным народным юмором. «За двумя зайцами» — беспроигрышная постановка, настоящий праздник для зрителя. Мы знаем эту историю из прекрасного советского кино, но театральная постановка — другой взгляд на знакомую, смешную пьесу. «Собака на сене», комедия Лопе де Вега, как вино: с годами становится всё лучше. Этот спектакль вырос из нашей традиции ставить к Новому году что–то из зарубежной классической комедии. Он любим омичами, надеюсь, понравился и норильчанам. «Дни Турбиных» — мой любимый спектакль — значительно отличается от романа. Я убрал сцены в училище, у гетмана в штабе и другие, оставил только то, что происходит в квартире. И поверьте, всё равно всё понятно — атмосфера решает всю постановку. Наконец, «Братья Карамазовы», к которым я восемь лет писал инсценировку. Нам удалось сделать драматургию из литературы. Эта постановка из станины репертуара, такие должны быть в каждом хорошем театре.

Желание порадовать норильского зрителя понятно: во–первых, потому что оно правильное для творческих людей, а во–вторых, потому что Норильск, как оказалось, для половины омской труппы — особо дорогой город.

– Мне в жизни повезло: в 1973 году меня пригласили в Норильск на работу артистом, в театр, располагавшийся ещё в старом здании. После отъезда в Омск я мечтал вернуться сюда с гастролями, но шёл к этому всю жизнь. Как только появилась возможность обменных гастролей, я согласился — спасибо за такую возможность «Росконцерту» и родной «Маяковке». В этом городе всегда была особая атмосфера: посиделки, молодость, прошедшая в коммуналке. В Норильске родился мой младший сын, а старший пошёл в школу. Это память сердца, — делится Владимир Витько.

Чета Гребень (Светлана с супругом Юрием) служила здесь почти четверть века, а потом вместе с Владимиром Витько ставила на ноги «Галёрку». Сегодня Светлана в числе участников омской труппы приехала в Норильск и уверяет, что до сих пор не забыла наш город:

– Норильск держит. Это судьба. Здесь родились мои внуки, дети окончили школу. Сын тоже служил тут артистом. После переезда в Омск я года два ещё во сне ходила по Норильску и сегодня помню, что где расположено.

Конечно, после таких ярких — в творческом и душевном смысле — гастролей у артистов родились планы дальнейшего сотрудничества. Так, Егор Витько, молодой актёр, режиссёр, без пяти минут выпускник ГИТИСа, предложил продолжить гастроли — может, менее масштабно, с приездом одного–двух спектаклей, зато чаще. А директор «Маяковки» Ирина Куцая ответила зеркальным вариантом: ставить в Норильске и Омске один и тот же спектакль параллельно, а затем меняться постановками. Егор Витько добавил в число идей и модную коллаборацию — обмениваться артистами друг с другом на время постановки спектаклей. В общем, идеи будут обсуждаться, возможно, «Галёрка» теперь станет в Норильске частым гостем.

Что нас ждёт?

Но пора узнать и о планах родной труппы. Директор норильской «Маяковки» Ирина Куцая поздравила артистов и сотрудников театрального закулисья с открытием нового творческого сезона, пожелав всем вдохновения, полных залов, новых идей. Она же рассказала о серьёзных гастрольных планах норильской труппы:

– Самым напряжённым у нас будет октябрь: спектакль Doc.Тор в постановке Тимура Файрузова отправится на Международный фестиваль–конкурс «Камерата» и будет показан 12 октября на сцене Челябинского Камерного театра. 17 и 18 октября «Ополченский романс» едет в Красноярск. В ноябре «Дон Жуана» в постановке Романа Габрии приглашают на VI фестиваль «Школа. Студия. Мастерская».

Заявился Заполярный драматический и на другие фестивали, например «Новосибирский транзит», «Театральная весна». Пока не все оргкомитеты дали подтверждение на участие норильских спектаклей либо не выбрали конкретные постановки, так что гастрольный график нашей труппы не окончательный.

Однако, чего греха таить, норильскому зрителю важнее то, что покажет труппа на местной сцене. Местным зачином 16 сентября послужит спектакль «Преступник со справкой» в постановке Тимура Файрузова. Его зритель мог увидеть под занавес прошлого сезона.

Как рассказала главный режиссёр театра Анна Бабанова, в этом сезоне у нас будет меньше спектаклей, чем обычно, зато в октябре состоится несколько премьер:

– 20 октября на камерной сцене — «Долгая счастливая жизнь» Геннадия Шпаликова (режиссёр Максим Соколов). 28 октября я буду ставить «Волки и овцы» Александра Островского.

Затем на большой сцене детей ждёт красочная постановка «Маугли» (инсценировка Полины Коротыч, режиссёр Иван Пачин); взрослых — «Ромео и Жанетта» Жана Ануя (режиссёр Николай Реутов) и «Сон в летнюю ночь» Шекспира. Режиссёр последнего — Сергей Потапов, прозванный якутским Тарантино, уже знаком местному зрителю по постановке «Кровавая свадьба», вышедшей под занавес 80–го сезона, а также «Оборотню», представленному в 2017–м в рамках театральной лаборатории «Полярка».

Готовят в «Маяковке» и ещё кое–что: ведутся переговоры о новой постановке от одного из молодых режиссёров — выпускников ГИТИСа. Каким спектаклем порадует гость норильчан? Пока вопрос открыт.

Свежая кровь

Ещё одно интригующее событие — новый артист в труппе, прибывший на место блиставшего несколько сезонов Якова Алленова. Павел Георгиевич Егоров не новичок. Артист драмы и кино, ведущий мастер сцены, лауреат премии правительства Республики Коми им. народного артиста СССР И. Абрамова за достижения в области театрального искусства. В его творческом багаже роли, сыгранные не только на театральных подмостках, но и в кино, — «Солдатская сказка» (1990), «Заряжённые смертью» (1991), «Афера» (2001).

Нового артиста труппа приняла очень тепло, а сам Павел Егоров признался, что рад поработать со столь знаменитым театром:

– На норильской сцене ставится много классического репертуара, и предложение, поступившее мне, очень заинтересовало. Я играл самые разные роли, в числе любимых назову купца Ахова («Не всё коту масленица», Александр Островский), Грига («Безымянная звезда», Михаил Себастьян), есть и другие. Сейчас, думаю, мне больше нравятся характерные роли, но готов играть и социальных героев.

На Норильск Павел Егоров планов не строит, говорит, рад любой работе — благо предложения действительно интересные. Сейчас ему предстоят вводы в спектакли на роли, которые играл Яков Алленов. Зрители от замены не потеряют, уверен артист:

– Знаю, что люди привыкают к исполнителю, но я другой артист, с моим участием и спектакли зазвучат по–другому.

Вслед за Павлом в Норильск прибудет и его супруга, по профессии — театральный бутафор. Так что, возможно, в «Маяковке» станет на супружескую чету больше. Норильская погода новичков не пугает — Воркута научила. Лишь бы зритель принял.