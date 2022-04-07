«Домик полярника» уже на пути в Норильск

1 апреля в Санкт-Петербурге состоялось первое заседание Секции арктических музеев Союза музеев России. На встрече в онлайн-формате присутствовали представители всех арктических регионов страны, от Красноярского края участвовали руководители Музея Норильска и Таймырского краеведческого музея.

Одну из первых инициатив межмузейного сотрудничества в рамках секции представила директор МВК «Музей Норильска» Наталья Федянина — у норильчан скоро появится возможность посетить «Домик полярника» — выставку-реконструкцию полярной станции, передвижную экспозицию «Территория смелых. Год на полярной станции» Северного морского музея города Архангельска. Сегодня домик отправляется в путь широтным ходом по Северному морскому пути благодаря поддержке компании «Норникель» на судне ледового класса.

«Музеям секция открывает новые горизонты для взаимодействия, совместной проектно-выставочной и научно-просветительской работы, широкого обсуждения актуальных вопросов и вызовов, стоящих перед арктическим музейным сообществом. И наша первая инициатива станет ярким примером коллективных возможностей музеев Арктики. Идущий из Архангельска в Норильск «Домик полярника» — это символ нового уровня нашего партнёрства с северными соседями», — прокомментировала событие Наталья Федянина.

Норильчане увидят экспозицию «Территория смелых. Год на полярной станции» в мае в ходе акции «Ночь музеев», которая в этом году будет приурочена ко Дню полярника.

Напомним, идея объединить усилия музейного сообщества арктической тематики прозвучала в ходе презентации проекта «Изучение, сохранение и популяризация исторического и культурного наследия Арктики» и была поддержана как руководством профильных организаций, так и Министерством культуры РФ. Официальное решение о создании секции было принято президиумом Союза музеев России 23 сентября 2021 года.