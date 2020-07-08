Дудинский Центр народного творчества закупит выставочное оборудование, технику и сырьё на деньги из краевой казны

Дудинский Городской центр народного творчества получил краевые субсидии. Их предоставили для учреждения на развитие и укрепление материально-технической базы, сообщает пресс-служба администрации Дудинки.

На средства субсидии в размере порядка 792 тысяч рублей учреждение уже приобрело восемь единиц выставочного оборудования. В том числе стеклянные витрины для демонстрации изделий из оленьего рога и бивня мамонта, комплект звукового оборудования для музыкального оформления мероприятий, который отправят в сельский клуб посёлка Волочанка. Также техническая база ГЦНТ пополнится двумя новыми компьютерами и принтером. Для репетиций хоровых коллективов вокального ансамбля «Украиночка», хора долганской песни «Арадуой», народного самодеятельного коллектива Красноярского края «Ивушка» приобретут аккордеон.

Вторая субсидия в размере 400 тысяч рублей учреждению предоставлена на поддержку художественных народных ремёсел и декоративно-прикладного искусства. Средства необходимы Центру для оснащения мастерской декоративно-прикладного творчества. На эту субсидию планируют приобрести специальное оборудование для мастеров-косторезов: бормашины, воздухоочистители, пылесос, токарный станок по дереву, шлифовальную машину, борфрез, а также сырьё – олений рог и кожу. Мастерицы получат для работы оверлок, сукно и бисер.