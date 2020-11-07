Дудинскому Дому культуры исполнилось 60 лет

Коллектив учреждения со знаменательной датой поздравили первые лица города и района: среди них глава Таймыра Евгений Вершинин, председатель районного Совета Владимир Шишов, председатель Дудинского городского Совета Сергей Бородин и заместитель главы Дудинки Татьяна Жиганова.

За добросовестный и профессиональный труд заслуженные награды и памятные подарки получили многие сотрудники учреждения. Так, почётной грамотой Заксобрания Красноярского края в связи с торжеством награждена главный режиссёр Дома культуры Елена Гончарова. Почётной грамотой главы Таймыра отмечен заместитель директора учреждения Владислав Коробицин.

Городской Дом культуры открылся в Дудинке 6 ноября 1960 года. В этом году в учреждении провели несколько мероприятий, приуроченных к его юбилею.

Так, накануне на главной сцене Дома культуры прошёл творческий конкурс «Мой звёздный выход». Участники в возрасте от пяти лет и старше представили свои номера в разных жанрах: вокал, танцы, инструментальное исполнительство, чтение стихотворений и сказок собственного сочинения.

Победителей зрительского голосования наградят в ГДК на юбилейном калейдоскопе «Продолжение следует».