Два Мольера — не перебор

Всего на «Театральную весну — 2024» было подано порядка 40 заявок. Критики, отсмотрев весь присланный видеоматериал, отобрали 19 номинантов на победу по направлению «Драматический театр и театр кукол» и шесть — по направлению «Музыкальный театр». Наш театр — один из немногих, вошедший в лонг–лист с тремя спектаклями. Такой же результат у Минусинского драматического театра.

Отметим, что Норильск критики посетили первым. В Заполярном театре драмы им уже воочию представили тех самых претендентов: «Тартюф» режиссёра и хореографа Николая Реутова, «Дон Жуан» «золотомасочника» Романа Габриа и моноспектакль «Фрекен Хильдур Бок» нашего режиссёра Тимура Файрузова, в котором занята мастер сцены Варвара Бабаянц.

Эксперты, отбиравшие номинантов, работы нашего театра уже видели — в разных городах и на разных фестивалях. А вот в Норильске они побывали впервые.

– Я про Норильский драматический знаю давно: театр известный, театр активный, — даёт свою оценку Ксения Аитова, театральный критик, арт–директор конкурса новой драматургии «Ремарка». — Очень рада увидеть и город, и саму площадку. Мне кажется, ваш театр работает интересно: классно, что приезжают разные режиссёры, у вас звучат разные театральные языки. В России не во всех городах–миллионниках театры работают так разнообразно, как ваш. У вас замечательный зритель: нет какой–то зашоренности, нет вопросов типа «Почему с классикой поступают так?». А это довольно часто происходит в крупных городах, где более широкий культурный контекст. Поражена, что таксисты знают, где находится служебный вход в театр. В других городах порой водители не знают, как проехать к самому театру. Это доказывает значимость театра для города, здорово, что он так важен жителям.

Что касается спектаклей, критики сразу же пояснили, что развёрнутую оценку пока давать не будут. Это же конкурсная программа, и нахваливать либо ругать кого–то раньше времени — неэтично. Впрочем, поверхностно всё же материал оценили.

– Всё очень разное, — аккуратно описывает увиденное Анна Шавгарова, театровед, руководитель литературно–драматической части Хабаровского театра юного зрителя. — А разнообразие и есть главное условие существования и развития театра. Норильский Заполярный отмечен на театральной карте России, и отмечен знаком качества. Так что два Мольера, представленных нам, — это не перебор. Ещё хочу отметить очень солидную актёрскую труппу. Она разнообразная: есть и молодёжь, и зрелые актёры, артисты среднего возраста — на них, кстати, в большей степени и держится репертуар. Все интересны, пластичны. «Дон Жуан» «населён» хорошими артистами, в «Тартюфе» задействовали разнообразие талантов. Моноспектакль вообще отдельная история. Малая сцена характеризует театр как готового к разным формам.

– Мы отбираем на конкурс спектакли одного сезона, у вас в лонг–лист попали аж три. Это значит, что у вас был сильный сезон, — делится Мария Кожина, театральный критик, преподаватель истории русского театра, автор «Петербургского театрального журнала» и новосибирского журнала «ОКОЛО». — Мне тоже было интересно наблюдать за артистами. Здорово, что режиссёры, ставившие у вас, необычно используют фактуру актёров. В «Тартюфе» на главную роль неожиданно выбран Алексей Ковригин. Он по типажу абсолютный герой, ему же любовников играть, а тут он поворачивается разными гранями, и это очень интересно. В «Дон Жуане» найдены неожиданные решения: так, здесь стираются все штампы, которые давно налипли на героя–соблазнителя. А тут мы видим человека, который мучается своими экзистенциальными проблемами, вопросами бытия и никак из этого не может выйти. А в спектакле «Фрекен Хильдур Бок» сама пьеса — это работа со штампами. Из нашего любимого мультфильма или самой сказки мы знаем, что такая большая тётя — «домомучительница», а здесь мы видим судьбу. Ведь первое желание при работе над этой пьесой — взять возрастную актрису, это своего рода работа на бенефис. А у вас — молодая актриса, которой режиссёр абсолютно доверяет: он знает, что она это сыграет — и возраст, и судьбу, все происходящие с героиней события.

В конце ноября критики продолжат посещать города Красноярского края и отсматривать спектакли соперников нашего театра. В начале декабря экспертная комиссия представит номинантов членам жюри, а они уже весной отберут абсолютных победителей.

В Норильске замечательный зритель: нет какой–то зашоренности, нет вопросов типа «Почему с классикой поступают так?». А это довольно часто происходит в крупных городах, где более широкий культурный контекст.