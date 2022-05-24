Два первых места взяли норильские коллективы на Национальной премии детского и юношеского танца «Весна священная»

Мероприятие проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Впервые в Кемерове представили свои творческие работы и достижения детские и юношеские любительские коллективы Сибири, прошедшие заочный конкурсный смотр Премии. Всего 21 танцевальный коллектив из девяти городов и двух поселков федерального округа.

Первый день конкурса был посвящен очному смотру. По окончании основной программы для участников прошла творческая встреча со звёздами балета ведущих столичных театров. Для руководителей танцевальных коллективов подготовили двухдневную образовательную программу «Институт художественного развития для педагогов и хореографов», разработанную специалистами и экспертами благотворительного фонда во главе с народной артисткой России Илзе Лиепа. Каждого руководителя ожидал профессиональный разбор выступления его коллектива. Подобные встречи-знакомства очень полезны и хорошо зарекомендовали себя за годы проведения предыдущих смотров Премии.

Второй день программы был ещё более насыщенным. Его события стали интересны не только участникам смотра, но также гостям и жителям Кемерова. Танцоры побывали на авторском мастер-классе от хореографов и педагогов фонда «Илзе Лиепа» с использованием успешного опыта постановки уникальных гала-спектаклей премии «Весна священная». Затем состоялось награждение победителей и объявление коллективов, получивших путёвку в финал Премии, который состоится в Москве осенью. Лучшие коллективы получили уникальную возможность выступить на одной сцене с мастерами балета и артистами ведущих театров страны.

Среди лидеров оказались и норильчане - народный ансамбль народного танца «Оганер» и образцовый художественный ансамбль современного эстрадного танца «Шкода». Коллективы взяли золото в номинациях «Народный танец, старшая группа» и «Современный танец, смешанная группа».

В завершение второго конкурсного дня на сцене Музыкального театра представили блестящий балетный гала-концерт «Русский балет. Нескучные истории о танце».