МАУ ИЦ «Норильские новости»

Два проекта Агентства развития Норильска отмечены на премии Best for life design Award 2023

Два проекта Агентства развития Норильска отмечены на премии Best for life design Award 2023

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Два проекта Агентства развития Норильска отмечены на премии Best for life design Award 2023

Два проекта Агентства развития Норильска отмечены на премии Best for life design Award 2023

Так, в номинации «Проект года» блока Spaces & Places (категория «Арт-объекты») премии удостоена Норильская галерея уличных искусств «АРкТика», подарившая заполярному городу уже 15 произведений монументальной живописи. Созданные за четыре года существования проекта художественные панно и арт-объекты украшают все районы Норильска. В Кайеркане норильчан и гостей города встречает «Сова» (ул. Норильская, 20), на въезде в Норильск – два мурала: «Медведица с медвежонком» (ул. Красноярская, 4) и «Олени» (ул. Красноярская, 3). Разнообразия городскому пространству добавили две небольшие изящные работы: «Удачный гол» (ул. Кирова, 27а) и «Голова античной богини» (ул. Октябрьская,16). Появилось и несколько 3D-иллюзий: «Воздушные шары» (ул. Комсомольская, 33а), «Дирижабль» (ул. Московская, 4) и «Марсоход» (Талнах, окрестности рудника «Маяк»). Торцы двух домов напротив бывшего роддома (ул. Богдана Хмельницкого, 23 и 27) украсили личные истории норильчан, связанные с их появлением на свет. А этим летом преобразились три технических сооружения по улице Комсомольской, и теперь вид на яркие муралы открывается из окон пяти офисных зданий, в том числе креативного пространства АРН.

В номинации «Арт-проект года» блока Art & Design (категория «Сохранение культурного наследия») агентство удостоено награды за проект по реконструкции мозаичных панно советского периода и создание мозаики «Солнце Арктики». Объекты монументальной живописи на торцевых фасадах жилых домов по ул. Комсомольской с течением времени полностью или частично разрушились. В рамках реализации проекта АРН панно «Строители», «Космонавты», «Олимпийцы» и «Металлурги» были реконструированы путём авторской художественной росписи силикатными красками в технике мозаичной росписи. «Солнце Арктики» – подарок АРН к 70-летию Норильска – этим летом украсило торец дома № 38 по улице Кирова. Арт-объект выполнен из смальты – цветного непрозрачного стекла. Некоторые фрагменты произведения содержат вкрапления сусального золота, серебра и платины. Римская мозаика с использованием смальты с сусальным золотом не распространена в общественных пространствах. В основном, такую отделку производят внутри сакральных помещений. Эта монументальная работа подчёркивает статус и специфику города. Сюжет панно соединил неофициальные символы Большого Норильска: белый медведь – Центральный район, северный олень – Талнах, полярная сова – Кайеркан, песец – Оганер, гора – Снежногорск. Объединяющим центром всей композиции стало солнце. Над реконструкцией мозаик советского периода и созданием панно «Солнце Арктики» работали команды мастеров во главе с Павлом Юдиным, членом Творческого Союза Художников России и Международной Федерации художников (IFA).

Премии из рук организаторов на официальной церемонии награждения получили Виктория Чуланова, руководитель направления «Развитие городской среды» АРН, и Карина Андреева, руководитель социокультурных и образовательных проектов Агентства развития Норильска.

Все проекты АРН реализуются при поддержке компании «Норникель».

Премия Best for life призвана подчеркнуть важность обеспечения потребительского рынка качественными товарами и услугами в сфере строительства, ремонта, дизайна интерьера и ландшафта, благодаря которым и жилое, и рабочее пространства, а также места отдыха не только облагораживаются, но и становятся комфортными и экологически безопасными. В рамках премии состоялся форум, который собрал на своей дискуссионной площадке ведущие компании-производители товаров и услуг, профессиональных дизайнеров, профильные некоммерческие организации и дизайн-студии полного цикла. Деловая часть программы в этом году была посвящена современным тенденциям в области архитектуры, промышленного, цифрового и коммуникационного дизайна и их практическому применению.

Фото предоставлено Агентством развития Норильска
27 октября в 17:20 1340
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