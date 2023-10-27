Два проекта Агентства развития Норильска отмечены на премии Best for life design Award 2023

Так, в номинации «Проект года» блока Spaces & Places (категория «Арт-объекты») премии удостоена Норильская галерея уличных искусств «АРкТика», подарившая заполярному городу уже 15 произведений монументальной живописи. Созданные за четыре года существования проекта художественные панно и арт-объекты украшают все районы Норильска. В Кайеркане норильчан и гостей города встречает «Сова» (ул. Норильская, 20), на въезде в Норильск – два мурала: «Медведица с медвежонком» (ул. Красноярская, 4) и «Олени» (ул. Красноярская, 3). Разнообразия городскому пространству добавили две небольшие изящные работы: «Удачный гол» (ул. Кирова, 27а) и «Голова античной богини» (ул. Октябрьская,16). Появилось и несколько 3D-иллюзий: «Воздушные шары» (ул. Комсомольская, 33а), «Дирижабль» (ул. Московская, 4) и «Марсоход» (Талнах, окрестности рудника «Маяк»). Торцы двух домов напротив бывшего роддома (ул. Богдана Хмельницкого, 23 и 27) украсили личные истории норильчан, связанные с их появлением на свет. А этим летом преобразились три технических сооружения по улице Комсомольской, и теперь вид на яркие муралы открывается из окон пяти офисных зданий, в том числе креативного пространства АРН.

В номинации «Арт-проект года» блока Art & Design (категория «Сохранение культурного наследия») агентство удостоено награды за проект по реконструкции мозаичных панно советского периода и создание мозаики «Солнце Арктики». Объекты монументальной живописи на торцевых фасадах жилых домов по ул. Комсомольской с течением времени полностью или частично разрушились. В рамках реализации проекта АРН панно «Строители», «Космонавты», «Олимпийцы» и «Металлурги» были реконструированы путём авторской художественной росписи силикатными красками в технике мозаичной росписи. «Солнце Арктики» – подарок АРН к 70-летию Норильска – этим летом украсило торец дома № 38 по улице Кирова. Арт-объект выполнен из смальты – цветного непрозрачного стекла. Некоторые фрагменты произведения содержат вкрапления сусального золота, серебра и платины. Римская мозаика с использованием смальты с сусальным золотом не распространена в общественных пространствах. В основном, такую отделку производят внутри сакральных помещений. Эта монументальная работа подчёркивает статус и специфику города. Сюжет панно соединил неофициальные символы Большого Норильска: белый медведь – Центральный район, северный олень – Талнах, полярная сова – Кайеркан, песец – Оганер, гора – Снежногорск. Объединяющим центром всей композиции стало солнце. Над реконструкцией мозаик советского периода и созданием панно «Солнце Арктики» работали команды мастеров во главе с Павлом Юдиным, членом Творческого Союза Художников России и Международной Федерации художников (IFA).

Премии из рук организаторов на официальной церемонии награждения получили Виктория Чуланова, руководитель направления «Развитие городской среды» АРН, и Карина Андреева, руководитель социокультурных и образовательных проектов Агентства развития Норильска.

Все проекты АРН реализуются при поддержке компании «Норникель».

Премия Best for life призвана подчеркнуть важность обеспечения потребительского рынка качественными товарами и услугами в сфере строительства, ремонта, дизайна интерьера и ландшафта, благодаря которым и жилое, и рабочее пространства, а также места отдыха не только облагораживаются, но и становятся комфортными и экологически безопасными. В рамках премии состоялся форум, который собрал на своей дискуссионной площадке ведущие компании-производители товаров и услуг, профессиональных дизайнеров, профильные некоммерческие организации и дизайн-студии полного цикла. Деловая часть программы в этом году была посвящена современным тенденциям в области архитектуры, промышленного, цифрового и коммуникационного дизайна и их практическому применению.